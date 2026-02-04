Az Epstein-aktákból kiderült, mely ismert személyek neve bukkant még fel a néhai szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteint érintő dokumentumokban.

A BBC azt írja, bővült a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb embereinek listája, akik kapcsolatban álltak a 2019-ben cellájában öngyilkossá vált Epsteinnel, miután az amerikai kormány 3 millió oldalnyi új iratot hozott nyilvánosságra a kegyvesztett finanszírozóval kapcsolatos nyomozásából.

Az új Epstein-anyag 180 000 képet, 2000 videót és számos ismert nevet tartalmaz Richard Bransontól Bill Gates-en át Elon Muskig. Azt azonban a lap is leszögezi, semmi sem utal arra, hogy a dokumentumokban való megjelenés feltétlenül bármilyen jogsértést jelentene.

Az aktákban említett nevek

Mások mellett a friss Epstein-aktákban olyan fényképek is szerepelnek, amelyeken Andrew Mountbatten-Windsor volt herceg négykézláb térdel egy földön fekvő nő fölött. A férfi megkeresésre tagadott mindenféle jogtalanságot. Sarah Ferguson, Andrew Mountbatten-Windsor volt felesége szintén több e-mailben is szerepel, többek között akkor, amikor Epstein még házi őrizetben volt.

Richard Branson neve több százszor szerepel a dokumentumokban. A brit üzletember cége, a Virgin Group azt állította, csak pár alkalommal találkoztak, és Branson Epstein tetteit felháborítónak nevezte.

Lord Peter Mandelson a Munkáspártból is kilépett és le is mondott, miután az iratokban nyilvánosságra hozott bankszámlakivonatok szerint Epstein 75 000 dollárt fizetett be a Lordok Házának tagjához kapcsolódó számlákra. Róla előkerült egy olyan fotó is, amelyen Mandelson látszik alsóneműben egy meg nem nevezett nő társaságában. A BBC úgy tudja, ő is fenntartja, hogy nem követett el bűncselekményt.

A fájlok több ezer üzenetet is tartalmaznak, amelyek látszólag a néhai elítélt szexuális bűnöző és Trump egyik korábbi főtanácsadója, Steve Bannon között zajlottak. Bannon ellen nem fogalmazódott meg vád, és nem is reagált.

Miroslav Lajčák volt szlovák külügyminiszter és Epstein között lányokról és diplomáciáról tanúskodó üzenetváltások zajlottak. Ennek nyomán a politikus lemondott Szlovákia nemzetbiztonsági tanácsadójaként betöltött jelenlegi posztjáról, noha semmilyen szabálytalansággal nem vádolják.

Az aktákban fellelhető üzenetekből az is kiderült, Howard Lutnick milliárdos üzletember és az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának minisztere családjával Epstein Little Saint James szigetére tervezett látogatást.

Larry Summers, Bill Clinton amerikai elnök korábbi pénzügyminisztere és a Harvard Egyetem korábbi elnöke is szerepel az új dokumentumokban.

Steve Tisch, a New York Giants társtulajdonosa szerepelt az Epsteinhez kapcsolódó dokumentumokban, amint egy nőről érdeklődik, akivel Epstein házában találkozott.

Brett Ratner, a Melania Trump first ladyről szóló új dokumentumfilm rendezője is szerepelt egy olyan fotón, amelyen egy fiatal nőt ölel át.

Az öregedéssel foglalkozó influenszer és a CBS News munkatársa, Peter Attia több száz e-mailt váltott Epsteinnel.

Casey Wasserman, a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok elnöke flörtölő e-maileket küldött Ghislaine Maxwellnek, Epstein bebörtönzött társának.

Szergej Brin, a Google társalapítója és a világ egyik leggazdagabb embere ellátogatott Epstein magánszigetére a dokumentumok szerint.

Ehud Barak volt izraeli miniszterelnököt is megemlítik az aktákban, többször is leveleztek, miután Epsteint 2008-ban Floridában szexuális bűncselekmények miatt elítélték. Barak azt állította, semmilyen helytelen tevékenységben nem vett részt.

A dokumentumokban szerepel Epstein és Elon Musk techmilliárdos e-mailes levelezése az Epstein által szervezett utazási tervekről, bár Musk azt állította, hogy soha nem járt Epstein magánszigetén. Két, 2013. július 18-ai e-mailt úgy írtak, mintha Epstein fogalmazta volna meg őket, de nem világos, hogy valódiak-e, vagy valaha is a Microsoft társalapítójának, Bill Gatesnek küldték-e őket.

Az amerikai elnököt több százszor említik az újonnan nyilvánosságra hozott dokumentumokban, beleértve az FBI által tavaly összeállított listát is, Donald Trump azonban következetesen tagadott mindent, akárcsak Musk vagy Gates.

Gates exneje örül, hogy kimarad ebből

Melinda French Gates amerikai milliárdos filantróp egy friss interjúban reagált arra, hogy volt férje, a Microsoft társalapítója, Bill Gates neve is előkerült a nyilvánosságra került aktákban.

Bill Gates Kép: Getty Images , Patrick van Katwijk

Azt nyilatkozta, a dokumentumok a „házasságában fájdalmas időszakokat” idézett fel, egyúttal „hihetetlen szomorúságot” érez az Epstein-vádak miatt, és a feljegyzésekben megnevezett embereknek, köztük volt férjének is, felelniük kell érte.

Ugyanakkor a BBC szerint megjegyezte: „annyira boldog vagyok, hogy távol lehetek az egész mocsoktól”. A Gates-házaspár 27 év után vált el 2021-ben.