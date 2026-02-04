Erősödött kissé a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéshez képest szerdán a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után,

a dollár jegyzése alig változott, 321,83-ra csökkent 321,88 forintról,

a svájci franké pedig 414,11 forintra ment lejjebb 415,37-ről.

Szerda esti jegyzésén a forint erősebben áll a januári kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró, 0,2 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében.