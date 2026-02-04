A Bloomberg információi szerint mégiscsak körvonalazódik az újabb zárt körű tőkeemelés az OpenAI-ban, a szóban forgó finanszírozási körben 100 milliárd dollár tőkebevonásra készül a vezető mesterséges intelligencia fejlesztő vállalat. A szerdai hírek szerint az Nvidia 20 milliárd dolláros beszállója mellett olyan cégek jelenhetnek meg befektetőként, mint az Amazon és a SoftBank, 50 és 30 milliárd dollárral.

Jansen Huang, az Nvidia vezérigazgatója korábban elmondta, hogy valóban részt vesznek a finanszírozási körben és ez lehet a társaság valaha volt legnagyobb befektetése.

Ha a tőkeemelés az Nvidia bevonásával valósul meg, az mindenképp jó hír, mert a néhány napja a The Wall Street Journal a két cég közti feszültségről cikkezett: a chipgyártó óriáscégben állítólag kételyek merültek fel a befektetéssel kapcsolatban.

A Bloomberg szerdai cikke alapján most az valószínűsíthető, hogy nem az eredeti, tavaly szeptemberi tervek alapján fektet be az Nvidia, hiszen akkor 100 milliárd dolláros szándéknyilatkozatot tett a vállalat (igaz az nem volt kötelező érvényű).

Huang egyébként korábban aggodalmát fejezte ki az OpenAI üzleti modellje, valamint a konkurensek erősödése (például Google) miatt. Az aggodalmak visszafelé is fenn állnak, állítólag az OpenAI elégedetlen az Nvidia legújabb mesterséges intelligencia chipjeinek a sebességével.

