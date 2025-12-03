Új, nagy kapacitású automata papír kéztörlő-adagolót dob piacra Tork, amely egy akkumulátorral is képes akár 500 000 papírtörlőt is adagolni

A professzionális higiéniai termékek globális piacvezetője, az Essity-hez tartozó Tork bevezeti a Tork PeakServe® Automatic nevű papírtörlő-adagolóját. Ez a piacon elérhető legnagyobb kapacitású papírtörlő-adagoló szenzoros változata, amely nemcsak a mosdók karbantartási idejét csökkenti a csúcsforgalomban, de nagyon könnyen is használható.

„A létesítményüzemeltetők számára igen megbízható megoldás a Tork PeakServe, mivel segítségével az adagolók folyamatos ellenőrzésére és utántöltésére fordítandó idő csökkenthető a kritikus csúcsidőszakokban és ezzel együtt redukálható annak veszélye, hogy kifogyjon a kéztörlőpapír a mosdóban” – mondta Nagy Géza a Tork Essity Hungary Professional Hygiene divíziójának kereskedelmi igazgatója. A Tork PeakServe Automatic egy akkumulátorral akár öt évig is képes működni és ez idő alatt legalább 500 ezer kéztörlőpapírt adagolhat, nagy terhet véve le így az üzemeltetőkről. Az új megoldásnak köszönhetően a takarítószemélyzet még hatékonyabban dolgozhat, a felhasználóknak megbízhatóan elérhető lesz a kéztörlőpapír és a mosdókban nem alakulnak ki sorok” – fűzte hozzá Nagy Géza.

A vendégek több mint fele (53%) a teljesen automatizált mosdókat részesíti előnyben. Az érintésmentes rendszereket higiénikusabbnak érzékelik a felhasználók, a jelenlegi automatikus adagolók azonban mégis gyakran azért tűnnek megbízhatatlannak, mert gyorsan lemerülnek az akkumulátoraik és elfogy a papírtörlő a tárolóból, mindez pedig nagy kihívást jelent a takarítószemélyzet és az üzemeltetők számára. A Tork PeakServe Automatic a leghosszabb akkumulátor-élettartammal és 99,99%-os (négy kilences) elakadásmentes működéssel segíti a vállalkozásokat, hogy mind a takarítószemélyzet, mind a felhasználók elégedettebbek lehessenek. A Tork PeakServe Automatic az egyik leginkább felhasználóbarát automata adagoló: könnyű használni és egyszerűen utántölthető. A felhasználóknak csak a kezüket kell a készülék érzékelője elé vagy alá tartaniuk, és kevesebb mint egy másodperc alatt kapják a kéztörlőt.

Az elegáns és karcsú tervezésű Tork PeakServe termékcsaláddal csökkenthető a karbantartási idő, így a takarítószemélyzet több időt tud fordítani más takarítási feladatokra, valamint racionalizálhatja a műveleteket, ami hozzájárul a felhasználói panaszok számának csökkentéséhez:

A Tork PeakServe rendszer akár 600-zal több vendéget is kiszolgálhat, mielőtt utántöltésre lenne szükség. A piacon elérhető legnagyobb kapacitású adagolóval van felszerelve és 50%-kal jobban tömörített csomagokat használva egyszerre kétszer annyi papírtörlőt tud tárolni az utántöltőjében, ezáltal a korábbiaknál még több látogatót tud kiszolgálni. Mindez különösen fontos a csúcsidőszakokban, amikor a kéztörlők gyakran elfogyhatnak, és nagy szükség van takarítókra máshol is.

A takarítószemélyzet bármikor feltöltheti az adagolókat, ellentétben sok tekercses kéztörlőrendszerrel, amelynél a teljes tekercset fel kell használni mielőtt kicserélnék azt. Ezzel elkerülhetővé válik az, hogy az adagolók ellenőrzése vagy feltöltése céljából a személyzet gyakran feleslegesen menjen a mellékhelyiségbe.

Az összes Tork PeakServe adagoló ugyanazt a utántötlő szettet használja, ami megkönnyíti a létesítményüzemeltetők számára a rendelést, a kezelést és a tárolást.

A Tork PeakServe 99,9%-ban összetapadás-mentes, így nem maradnak hátra papírdarabok, ami csökkenti a rendetlenséget és a személyzet számára felmerülő többletmunkát.

Az összes Tork megoldást úgy alakították ki, hogy támogassa a fenntarthatóságot mind az anyagok és csomagolás, mind a felhasználás és hulladék kezelés, mind pedig a szén-dioxid-kibocsátás és higiénia terén. A Tork PeakServe Automatic kevesebb energiát fogyaszt, és egy akkumulátorral háromszor több kéztörlőt képes adagolni, mint más automatikus adagolók. Ezenkívül az egyenkénti papírtörlő-adagolás csökkenti a hulladékot, mert elősegíti, hogy feleslegesen ne használjanak el a kelleténél több papírt.

A tömörített utántöltő csomagok szállítási helyet takarítanak meg és csökkentik a felhasználásból eredő környezeti hatást. 2025-ben a Tork PeakServe utántöltő szén-dioxid-lábnyoma 22%-kal csökkent. Az összes Tork PeakServe adagoló megkapta a „könnyen használható” minősítést mind a felhasználás, mind a karbantartás szempontjából.

A Tork PeakServe termékcsaládról és az új Tork PeakServe Automatic modellről további informácó a következő weboldalon található: https://www.torkglobal.com/hu/hu/termekek-es-szolgaltatasok/vasarlas-kategoriak-szerint/papir-keztorlok/peakserve-termekkinalatunkrol

A Torkról

A Tork márka professzionális higiéniai termékeket és szolgáltatásokat kínál világszerte, az éttermektől kezdve az egészségügyi intézményeken át az irodákig, iskolákig és az iparig. Termékeink között találhatók adagolók, papírtörlők, toalettpapír, szappan, kézfertőtlenítők, szalvéták, törlőkendők, de az adatvezérelt takarításhoz szükséges szoftvermegoldások is. A higiénia, a funkcionális tervezés és a fenntarthatóság terén szerzett szakértelmével a Tork piacvezetővé vált, amely képessé teszi az ügyfeleket arra, hogy előre gondolkodjanak és a fenntartható higiéniai menedzsment révén javítsák az üzleti eredményeket. A Tork az Essity globális márkája, és az ügyfelek elkötelezett partnere több mint 110 országban. A Tork legfrissebb híreiről és innovációiról a https://www.tork.hu/ oldalon tájékozódhat.