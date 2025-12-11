A Lágymányosi-öböl partján 2016-ban indult el egy új városnegyed létrehozása. A fejlesztés most ismét új szakaszába lépett: megkezdődött a tizenegyedik lakóépület, a „BRI” értékesítése. A 8 szintes épületet a KÖZTI építésziroda tervezte, összesen 178 lakással, 30 és 145 négyzetméter közötti, változatos méretekben. A kereslet stabil a városnegyedben: az eddig átadott otthonok 85%-a már gazdára talált, amely jól mutatja az igényt a természetközeliséget és a modern városi életstílust ötvöző prémium ingatlanokra.

A BudaPart egyik fő ereje a lokáció mellett a „15 perces város” koncepcióban rejlik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakók minden fontos szolgáltatást – a boltoktól és vendéglátóhelyektől a sportolási lehetőségekig – kényelmesen, gyalogosan elérhetnek. Ezzel a lakók a legértékesebb erőforrást, az időt spórolják meg, létrehozva egy valódi, modern közösségi életteret. A kávézók, éttermek, bevásárlási lehetőségek sétatávra vannak. A sportolási lehetőségek ugyanígy adottak, percek alatt sup-ra vagy kajakba szállhatunk, és a Dunán evezhetünk.

A fenntarthatóság a projekt minden épületénél alapvető szempont volt. A „BRI” épület rendkívül energiatakarékos - geotermikus fűtésrendszerrel tervezték, az épület az A+ energetikai besorolásnak megfelelően készül. Ezt egészítik ki a modern, komfortot növelő okosmegoldások. A BudaPartnál a természetközeliség az egyik fő szervező elv volt, ezért a lakóépületek a központi park köré épülnek, minél közelebb a vízhez, távol az út zajától. Az épülethez továbbá privát belső kert is tartozik.

A BudaPart projekt a Property Market fejlesztésében valósul meg, mely idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A teljes fejlesztés végső célja 2500 lakás megépítése, amellyel egy teljes értékű, modern városrész születik Újbudán, várhatóan 2030-ra.