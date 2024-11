Sosem látott gondokat okozna Európában Trumpék bankos húzása

Nagyon vágynak arra az európai bankok, hogy az amerikaiakéhoz hasonló szabályozás vonatkozzon rájuk. Szerintük ugyanis az kedvezőbb lenne számukra, különösen most, hogy Trumpék állítólag az amerikai reguláció lazítására készülnek. Az EKB szerint viszont az európai szabályok már most is jóval megengedőbbek, mint azok, amelyeket a tengerentúlon alkalmaznak.