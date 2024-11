Kitörő optimizmussal reagált a részvénypiac Donald Trump választási győzelmére, a vezető amerikai indexek újabb lendületet kaptak az elmúlt hetekben az amúgy is jó tőzsdei hangulatban. A nagy befektetési bankok a jelek szerint meglapozottnak látják az emelkedést és egymás után teszik feljebb a vezető index célárára vonatkozó előrejelzéseiket. A Trump győzelmét követő tőzsdei reakcióról itt írtunk.

A hét elején a Morgan Stanley elemzői 6500 pontra emelte a jelenleg 5900 pont körül járó S&P 500-as index 12 hónapos árfolyamcélját. Arra számítanak, hogy az amerikai cégek nyereségnövekedése 2025-ben is folytatódik, mindezt úgy, hogy az már nem csak a legnagyobb vállalatok, de a kisebb- és közepes kapitalizációjú cégeknél, illetve e technológiai szektoron kívül más szektorokban is tapasztalható lesz. Ehhez szerintük a Federal Reserve jövőre is folytatódó kamatcsökkentései adhatják meg a kellő támogatást, miközben az amerikai gazdaság ciklikus fellendülése további lendületet biztosíthat. A Fed legutóbb november 7-én mérsékelte az irányadó kamatlábat.

Az S&P 500-as index alakulása Kép: Economx, stooq.com

Úgy látják, hogy a 2016-os választásokat követő időszakban tapasztalthoz hasonlóan a vállalatoknál további hangulatjavulás lesz tapasztalható. Különösen jók a ciklikus szektorok kilátásai, ezen belül továbbra is a pénzügyi szektor felülsúlyozását javasolják – írja a Reuters.

Ma a Goldman Sachs is becsatlakozott a felminősítési hullámba. Nem sokat gondolkodtak a céláron, 2025 végére ők is 6500 pontra várják az irányadó mutató értékét. A Goldman szerint az úgynevezett „Csodálatos hetek” (a legnagyobb piaci értékű technológiai cégek, az Amazon, az Apple, az Alphabet, a Meta Platforms, a Microsoft, az Nvidia és a Tesla) teljesítménye továbbra is felülmúlja majd a piac egészét. Azonban a felülteljesítés mértékét ezúttal 7 százalékosra teszik, ami hét éve a legalacsonyabb különbség lenne a piacvezető papírok javára.

Megítélésük szerint ugyan vállalati szinten (nyereség és profitszempontból) még mindig előnyben lehetnek ezek a nagyvállalatok, azonban a makrotényezőkből, a kamat és kereskedelempolitikából származó kockázatok inkább a többi céget érintik kevésbé.

A Goldman szerint a vállalati nyereségek 11 százalékkal nőhetnek a következő egy év során, miközben az amerikai GDP 2,5 százalékos reálnövekedésre lesz képes. Az összképet szerintük elsősorban a Trump által beígért büntetővámok és az emelkedő kötvényhozamok veszélyeztethetik. Az S&P 500-as index átlagos részvényenkénti nyeresége jövőre 268 dollárra emelkedhet.