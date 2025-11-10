Újabb 30 nappal meghosszabbította a sóbánya elárasztása miatt május elején bevezetett veszélyhelyzetet az erdélyi Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság – közölte hétfőn a Hargita megyei prefektusi hivatal. Erre azért volt szükség, mert a korábbi határidő lejárt. Az újabb döntéssel a rendkívüli állapot december 9-ig marad érvényben.
A prefektusi hivatal hétfői közlése szerint a hatóságok az említett időszakban megteszik a szükséges intézkedéseket és elvégzik a szükséges munkálatokat a sóbánya és környéke biztonságossá tételéhez. Azt is írták, hogy a fejleményekről tájékoztatják a lakosságot és a szomszédos településeket. A természeti katasztrófa sújtotta területre és a Sószorosba továbbra is tilos a belépés.
„Vége a játéknak”: hullottak a fejek a parajdi katasztrófa után, kikelt magából a tárcavezetőÉles hangú üzenetben tette közzé a román gazdasági miniszter a hírt, hogy a parajdi katasztrófa után hónapokkal sikerült leváltani a sóbányát működtető cég vezetését. Erről itt írtunk >>>
