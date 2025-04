Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fehér Házban bejelentette, hogy Izrael felszámolja kereskedelmi deficitjét az Egyesült Államokkal szemben. A zsidó politikus az első külföldi vezető, aki tarifák életbe lépése óta találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A múlt héten Budapesten járt kormányfő vasárnap este Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel és Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel is találkozott.

Az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón arról is kérdezték Trumpot, hogy csökkentené-e a zsidó államra kivetett 17 százalékos vámtételt, amire az amerikai elnök annyit reagált, hogy „talán nem”. Hozzátéve hogy az Egyesült Államok már most is dollármilliárdokat ad Izraelnek védelmi és egyéb célokra – írja a Politico.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy elismeri az Egyesült Államok álláspontját más országoknak a tisztességtelen kereskedelme elleni küzdelemben.

Én a szabadkereskedelem bajnoka vagyok, és a szabadkereskedelemnek tisztességes kereskedelemnek kell lennie - és úgy gondolom, hogy alapvetően ez az az álláspont, amelyet ön is képviselt

– dicsérte meg Trump gazdaságpolitikáját az izraeli miniszterelnök. A zsidó államnak 1985 óta van szabadkereskedelmi megállapodása az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok Izrael legnagyobb kereskedelmi partnere. Az Izraeli Gyártók Szövetsége szerint az ország várhatóan mintegy 2,3 milliárd dollárt veszít az amerikai vámok miatt, a legnagyobb csapást várhatóan a technológiai szektor szenvedi el.

Japán esetében már látszik az enyhülés

Izrael egyike annak a mintegy 60 kereskedelmi partnernek, melyre az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többletei alapján importvámokat vezetett be a Trump-adminisztráció.

Amerikai tisztviselők szerint már 50 ország kereste meg őket, hogy tárgyalják újra a múlt szerdán életbelépő tarifákat.

Donald Trumppal hétfőn telefonon egyeztetett Isiba Sigeru japán miniszterelnökkel a kereskedelmi tárgyalások megkezdéséről. Feltehetően ennek hatására kedden fél éves mélypontot követőenhat százalékkal emelkedtek a japán Nikkei részvényei.