A tavaszi időjárás mind a gyümölcstermesztőket, mind a fogyasztókat is nehéz helyzetbe sodorta. Az almás és a bogyós fajok is megsínylették a késői fagyokat, mínuszokat, de a csonthéjasoknak évekbe is kerülhet, mire újra magukra találnak. Különösen a kajszibarack esetében áll fenn ennek veszélye.

A Dívány szakértők véleménye nyomán arról ír,

a kajszi, az őszibarack, a mandula, valamint a korai szilvák szinte teljes virágzatukat elveszítették, így komoly veszélybe került az idei termés.

Az ehhez hasonlóan tartósan fennálló és jelentős fagyok ellen jelenlegi tudásunk szerint nem létezik hatékony technológiai védekezés, az okozott károk pedig nem csak az idei év termésére lesznek negatív hatással – vetítették előre az Agroinform szerint.

A szakértők szerint a klímaváltozás olyannyira tetten érhető valósággá vált, hogy a jövőben már csak az segíthet, ha újratervezzük, milyen gyümölcsfákat ültetünk, pontosan milyen adottságú talajra, s milyen klimatikus körülmények közé.

Ugyanakkor valószínűsítik, egyes hagyományos gyümölcseinkből nem számíthatunk a jövőben már olyan minőségű és mennyiségű termésre, mint ahogy az korábban megszokott volt.