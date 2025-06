Műszaki hiba miatt a pünkösdi hétvége első délelőttjén is összeomlott a vasúti közlekedés a balatoni fővonalon – tegnap délután után ma újra – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid. Mint fogalmazott, Lázár János ingerült és kioktató hangnemben csak annyit tudott ismételgetni a tegnapi üzemzavarról a fórumán, hogy „visszaadjuk a jegyár felét!”

A Podmaniczky Mozgalom vezetője most nyílt levelet intézett Lázár Jánoshoz, amelyben azt írja, az emberek nem azért utaznak, hogy kapjanak egy kis Lázár-kupont. „Az utasok az úticéljukhoz akarnak eljutni, nem visszakapni egy kis aprót” – fogalmaz.

Ráadásul, az országbérletes, vármegye-bérletes utasok nem is kapnak vissza semmit, csak egy hónapban 5 késés után 10 százalék kedvezményt a következő bérlet árából – emlékeztet az intézkedésre.

Vitézy Dávid szerint tegnap számtalan kommentet lehetett olvasni, hogy az IC-vonatokon nem ment a klíma, a beígért pótlóbuszoknak a fő IC-vonatok környékén híre-hamva sem volt – első perctől minden szakértő elmondta, hogy az ígéret is irreális, hogy minden vonat mellé indul klímás busz is. „Nem is jött össze.”

Valóban jött néhány méregdrágán bérelt használt mozdony, de a 115 darabos új mozdonyszerződés helyett továbbra sem történt semmilyen intézkedés – ahogy az új IC-vonatok beszerzése sem indult el, amit három éve magad állítottál le – folytatja a levélben Vitézy Dávid, és hozzáteszi, hogy miközben autópályákra ömlenek a százmilliárdok,

„a vasúton néhány budi kitakarítása lett a legnagyobb idei beruházási vállalás.”

Csehország idén 50-szer annyit költ vasútfejlesztésre, mint Magyarország – tette hozzá.