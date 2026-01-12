Miután a Warner Bros. elutasította a Paramount felvásárlási ajánlatot, és a Netflix mellett döntöt, a Paramount vezérigazgatója, David Ellison közölte a Warner-részvényeseivel hétfőn, hogy pert indítottak ellenük.

A Paramount Skydance úgy fogalmazott az erről szóló levélben, azt szeretnék elérni, hogy a Warner nagyobb pénzügyi átláthatóságot biztosítson a Netflixszel kötött megállapodással kapcsolatban. Ellison szerint ugyanis az ő ajánlatuk a Netflixénél kedvezőbb, mivel ők egy tisztán készpénzes ajánlat keretein belül részvényenként 30 dollárért vásárolnák fel a filmstúdiót, ami összesítve egy 108,4 milliárd dolláros ajánlat, ami meghaladja a Netflix 82,7 milliárdos ajánlattételét.

A 24.hu szemléjében az áll, hogy a Delaware-i Chancery Court előtt benyújtott perben azt kéri a Paramount Skydance, hogy adjon a Warner Bros. bővebb tájékoztatást a rivális Netflixszel kötendő üzletről, és a döntési folyamatról, hogy a Warner részvényesei rendelkezzenek a tájékozott döntéshez szükséges összes létező információval.