A 2024-es év a kihívások és az alkalmazkodás éve volt, mérsékelt növekedés és magas inflációs nyomás jellemezte a gazdaságot. A komplex piaci környezet ellenére az MBH Jelzálogbank ismét stabil pénzügyi évet zárt, a hitelintézet az auditált pénzügyi jelentése szerint 7,17 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, mérlegfőösszege pedig 892,3 milliárd forintot tett ki. A bank a 2023-as évvel megegyező módon tavaly is fenn tudta tartani a kimagasló, 6,6 milliárd forintos nettó üzleti eredményét, miután a 2022-hez viszonyítva több mint háromszorosára növelte azt.

A hitelintézet forgalomban lévő jelzáloglevél-állományának névértéke 364,9 milliárd forint volt 2024 végén, és a bank továbbra is a második legjelentősebb szereplő ebben a piaci szegmensben. 2024-ban nyolc nyilvános, ebből két zöld jelzáloglevél-aukciót tartott, ezek keretében összesen 59,6 milliárd forint értékben bocsátott ki jelzálogleveleket.

Az MBH Jelzálogbank 2021-ben indult sikeres, zöld jelzálogleveleken keresztül zajló forrásszerzési tevékenységének, és a 2024-ben 14,5 milliárd forint értékben kibocsátott zöld jelzáloglevélnek köszönhetően tavaly év végére 48,6 milliárd forintra nőtt az általa forgalomba hozott zöld jelzáloglevelek állománya. A hitelintézet ESG Stratégiájának egyik kiemelt célja, hogy 2025-re a zöld jelzáloglevelek aránya elérje a 15 százalékot a teljes forgalomban lévő jelzáloglevél-állományon belül: 2024 harmadik negyedévének végén ez az arány már 12,9 százalék volt.

„A MBH Jelzálogbank éves eredményei igazolták, hogy a változatlanul komplex geopolitikai és makrogazdasági környezet ellenére is megőriztük erős piaci pozíciónkat. Magas minősítésű értékpapírjaink a legmagasabb piaci sztenderdeket képviselik, miközben új megoldásokkal támogatjuk a tőkepiac fejlődését. Stratégiai céljaink mentén haladva a jövőben is arra törekszünk, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk a piaci változásokhoz, és innovációval erősítsük a jelzáloghitelezés és a jelzáloglevél-piac hosszú távú növekedését” – mondta Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, ezáltal támogatva az elsősorban a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket. A hitelintézetnek jelenleg hét refinanszírozási partnere van, ezen belül az MBH Bank rendelkezik a legnagyobb hitelállománnyal. Az MBH Jelzálogbank stratégiájának ugyanakkor továbbra is fontos eleme a külső partnerekkel való együttműködés, és igyekszik a refinanszírozásban érdekelt, saját jelzáloghitelintézménnyel nem rendelkező hitelintézetek számára is vonzó piaci alternatívát nyújtani. Az innováció jegyében pedig idén a lakosság számára is elindította a jelzáloglevél-kibocsátást.

2024-ben az MBH Jelzálogbank újabb mérföldkövet ért el azzal, hogy a magyar hitelintézetek közül elsőként tartott tőzsdei jelzáloglevél-csereaukciót, 5,6 milliárd forint értékben. Hasonló csereaukciót a hazai kötvénypiacon eddig kizárólag az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) hajtott végre, így a Budapesti Értéktőzsde, a KELER Központi Értéktár, valamint a kibocsátó forgalmazói körének támogatásával és közreműködésével szervezett tőzsdei tranzakció úttörőnek tekinthető a tőkepiac és az MBH Jelzálogbank számára.

2024 júliusában a legjobb besorolású hazai értékpapírok közé kerültek az MBH Jelzálogbank jelzáloglevelei a Moody’s Ratings értékelése alapján. A globális hitelminősítő a befektetésre ajánlott sáv felső közép fokozatát jelentő A1 besorolást adott az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet jelzáloglevél-kibocsátási programjára. A Moody’s egyúttal azt is bejelentette, hogy a hitelintézet jelzáloglevél-programjára adott hosszú lejáratú – a magyar szuverén államadósság besorolásánál négy fokozattal magasabb – minősítés bázisát jelentő besorolás (CRA) az MBH Jelzálogbank esetében a szintén a befektetési kategóriába tartozó Baa3 fokozat.