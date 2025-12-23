Hétfőn késő este riasztották a tűzoltókat egy nyíregyházi családi házhoz a Báthori utcába. A fürdőszobában keletkezett szén-monoxid, a mérgező gáz egy idős nő életét követelte. A ház másik lakója, egy idős férfi is szén-monoxid mérgezést szenvedett.

A hat négyzetméteres fürdőszobában zárt ajtó és ablakok mellett üzemelt egy nyílt égésterű gázüzemű vízmelegítő, emiatt keletkezett a mérgező gáz. Sem a fürdőszobaajtón, sem az ablakon nem volt légbevezető, és szén-monoxid-érzékelő sem volt a házban – tájékoztatott Mukics Dániel tűzoltó alezredes.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő hozzátette: akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. A nyílt láng az égés során elhasználja a szoba levegőjét és tökéletlen égés jön létre, amelynek a mellékterméke a kis mennyiségben is halálos szén-monoxid.

A legtöbb szén-monoxid-mérgezés a fürdőszobában történik, mert ezek légtere jellemzően kicsi. A nyílt lánggal működő vízmelegítő hamar elhasználja az oxigént és ha nincs szellőzés, szén-monoxid fog keletkezni.

Ezért fontos minden olyan helyiségben, ahol nyílt láng ég, állandó és automatikus szellőzésről gondoskodni. Nem elegendő néha szellőztetni, az ablakba légbevezetőt kell szereltetni.