Megvásárolja a milliárdos nyereséget termelő a Bükk Optimum Kft.-t Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia Zrt. tulajdonosa. A felvásárolt cég eddigi tulajdonosa minden jel szerint a B+N egyik vezetője volt, tavaly pedig egy közbeszerzésen „került szembe” a két tulajdonosi kör.

Azonban Kis-Szölgyémi egyedüli, közvetlen irányítást szerzett a Bükk Optimum Kft. felett – derült ki a Gazdasági Versenyhivatala (GVH) honlapjáról

A megvásárolt cég főtevékenysége szerint építményüzemeltetéssel foglalkozik, és beszámolója alapján nem is jelentéktelen szereplő a piacon. A vállalatot ugyan csak 2020-ban alapították, de az elmúlt években rendre 4-5 milliárdos árbevételt és milliárdos profitot hozott össze. A g7.hu beszámolója szerint a két társaság egy milliárdos közbeszerzésen is összeakadt: az oszakai világkiállítás magyar pavilonjának üzemeltetését bő 2 milliárd forintos ajánlattal nyerte el tavaly a B+N, de a tenderen a Bükk Optimum Kft. egy leánycége is elindult.

Ők a vásárlók – a B+N Referencia Zrt. A cégcsoport 9 országban, 21 ezer helyszínen, mindösszesen 30 millió négyzetméternyi felület takarítási és létesítményüzemeltetési feladatait látja el, amelynek révén Magyarországon és regionális szinten is a facility management szektor egyik legnagyobb szolgáltatója. Ma már közel 14 000 munkatársat foglalkoztat budapesti székhelyű vállalat. A Transparency International Magyarország Tenderbajnokok adatbázisa alapján 2021 és 2023 között önállóan is több mint 770 milliárdnyi állami megrendelést nyert el a B+N.