Bár a takarítók már 11 órakor felveszik a munkát, a tényleges takarítás csak az utolsó metró után kezdődik. – Amíg utasok tartózkodnak az állomáson, csak apróbb munkákat tudunk elvégezni, begyűjtjük a szemetet, portalanítunk. A valódi takarításra nem sok idő marad, mert mindennel készen kell lennünk egy órával az első utasok érkezése előtt. Ez nagyjából három órát jelent – folytatja Tamás. – Ebbe az időbe bele kell, hogy férjen a graffitik eltávolítása, a fertőtlenítős lemosás, az állomás teljes területének felmosása.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Persze napközben is van takarító személyzet, ők ilyenkor a műszaki területeket tartják tisztán, illetve az apróbb balesetek nyomait tüntetik el. – Ez többnyire csak kiömlött kávét vagy üdítőt jelent, de előfordul, hogy egy valódi baleset nyomait kell eltüntetni – veszi át a szót Mónika, aki elsősorban a villamosvonalak takarításáért felelős területi vezető, de alkalmakként a metrót takarító csapat munkájának összehangolásába is besegít.

Éjszaka a műszaki területeken sem szünetel a munka, az ügyeletes ilyenkor ellenőrzi az alagutat és a műszaki berendezések működését, és a takarítók engedélyét is ők kérik el. A lezárt metróba való bejutáshoz ugyanis nem elég a B+N-es mellény, a takarítóknak munkavégzési engedéllyel is rendelkezniük kell.

A szemetet hetente kétszer viszi el egy kifejezetten erre a feladatra tartott vonat. – Az állomáson összegyűlt hulladékot addig a szeméttárolóban gyűjtjük. Tulajdonképpen hasonlóan működik, mint amikor otthon jönnek a szemetesek, csak ez a föld alatt van, és egy dízelvonatra üríti a kukákat – avat be Mónika.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Ha a szemetet nem is kell kivinni az alagútból, a takarítóknak így is rengeteg súlyt kell megmozgatniuk. – Ilyenkor a mozgólépcsők már nem működnek, a kollégák gyalog cipelik fel és le a több száz lépcsőn a vízzel teli vödröket, az eszközöket, főleg a heti és a havi nagytakarítás idején.

A napi takarítási feladatokat a B+N igyekszik megkönnyíteni a munkatársak számára. Éppen ezért úgynevezett cobotokat alkalmaznak a peronok takarítására. – Bár a köznyelvben robotoknak hívják, ezek tulajdonképpen önműködő kereskedelmi felhasználású padlóápoló gépek – mondja Vezér András, a B+N Referencia Zrt. egyik fejlesztő technikusa. – Összesen 32 darabot üzemeltetünk a négy metróvonalon belőlük. Nagyjából 800-1300 négyzetméternyi területet képes feltakarítani óránként, ami nagy segítséget jelent az itt található hatalmas terek esetében.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Bár önműködőek, ezek valójában cobotok, azaz nem veszik el senki munkáját, csak megkönnyítik azt. A kollégákat tanfolyamon képezzük ki az irányításukra, és mellettük vagyunk addig, amíg meg nem szerzik a kellő tapasztalatot. Az első indítás előtt felmérjük a területet, készítünk egy „takarítási térképet”, ahol a gép a takarítást végezheti, ez alapján alakítja ki az önálló takarítási útvonalát, de szenzorainak segítségével folyamatosan monitorozza az útjába kerülő váratlan akadályokat is.

A B+N Referencia Zrt. első „robotja”, Robin 2016-ban debütált. A cég Kutatási és Fejlesztés részlegének munkatársai azóta folyamatosan dolgoznak a modell hatékonyabbá tételén. – 2016-ban a top három cégben voltunk a robotika területén. Azóta számtalan új, csak erre a technológiára szakosodott cég jelent meg a piacon. De nekünk nem is az a célunk, hogy velük versenyezzünk, inkább csak a saját munkánkat szeretnénk könnyebbé és még magasabb minőségűbbé tenni – mondja Vezér András.

Vezér András Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Amikor azt kérdezzük, milyen szeméttel, kosszal találkoznak a leggyakrabban a B+N takarítói, mindenki a rágót és az emberi ürüléket említi. – Emberi ürülék minden formában… - mondja Mónika, bár hozzáteszi, ez a villamoson jóval gyakoribb, mint a metrón. – Főleg az ülések esnek áldozatul, ilyenkor ahogy észrevesszük, azonnal kikerül a forgalomból az a kocsi és egészségügyi okokból cseréljük is a teljes ülést. De a kocsik takarítása során is szoktunk igazán cifra dolgokat találni. Használt tampontól az elhullajtott műszempilláig, műbajuszig már rengeteg mindent láttunk.

Mónika Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Egyszer találtam egy használt műkörömkészítő készletet az egyik megállóban – teszi hozzá Tamás. – Úgy gondolták talán, ne vesszen kárba az idő, amíg várnak a szerelvényre, elkezdik a manikűrt…

Lassan közeledik a három óra, a B+N takarítói hamarosan végeznek. Még egy óra van addig, hogy minden tökéletesen felszáradva, tisztára sikálva várja az utasokat. A csapat elégedetten néz körbe.

Tamás Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Holnap estére már nyoma sem lesz – mondják nevetve. A mozgólépcső tele lesz matricákkal, az ülések és a szerelvények graffitivel, a padló kiköpött rágóval. – Néha jó lenne elmondani azoknak, akik ezt csinálják, hogy nem a metrótündér tünteti el a nyomaikat. Mi is emberek vagyunk, akik éjszaka utánuk takarítunk – mondja egyikük, miközben lassan szedelőzködik, hogy még ez első metró előtt hazainduljon.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás