2024 utolsó negyedéve a 16. olyan egymást követő háromhónapos periódus volt, amelyben minőségi növekedést ért el az UniCredit, a bankcsoportnál ezzel folytatódott a sikerszéria. A múlt év utolsó negyedévében 5,6 milliárd euró nettó bevétel mellett 1,97 milliárd euró nettó nyereséget realizált.

Az év egészére vetítve a nettó profit 9,7 milliárd euró volt, ami 2,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A várakozásokat felülmúló eredményekben az évről évre elért költségcsökkentés, valamint a beruházások visszafogása nélkül elért 37,9 százalékos költség-bevétel arány is közrejátszott.

Tavaly a bankcsoport tőkearányos jövedelmezősége (RoTE) 17,7 százalékos volt, az elsődleges alapvető tőke (CET1) mutatója a stratégiai beruházások és a magasabb kifizetések ellenére sem változott az az előtti évhez képest: 15,9 százalékot ért el. Így az UniCredit 12,6 milliárd euróval tudta organikusan gyarapítani az alaptőkéjét.

Az igazgatóság szándéka szerint a részvényesi kifizetéseket 9 milliárd euróra tervezik emelni a jóváhagyások függvényében. Az osztalékfizetési politika változása eredményeként 2025-től a nettó nyereség felére emelik a készpénzben kifizetendő osztalékot.

A csoport magyarországi bankja, az UniCredit Bank Hungary Zrt. adózott eredménye a negyedik negyedévben 55 millió euró, 2024 egészében 204 millió euró volt.

A csoport továbbra is elkötelezett a társadalmi szerepvállalás iránt, illetve az ESG terén tett célkitűzései megvalósításában, amit az is mutat, hogy az UniCredit felkerült a Europe’s Climate Leaders 2024 listára, illetve negyedik egymást követő alkalommal szerepel a Financial Times által összeállított Europe’s Diversity Leaders 2025 vállalatai között.

A munkavállalók jóllétének holisztikus megközelítéséért a bankcsoport elnyerte az Environmental Finance 2024 Diversity and Inclusion Initiative of the Year EMEA díját, illetve sorban nyolcadszor, idén is megkapta a Top Employer in Europe elismerést.