A Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt szerint nem szabotázs, hanem technológiai hiba vezetett az október 20-ai százhalombattai tűzesethez a Dunai Finomítóban. A vállalatvezető kijelentette, hogy a vizsgálatok alapján kizárható a külső beavatkozás, és a szabotázsról szóló feltételezéseket „konteónak” nevezte a Mandinernek adott, szombaton megjelent interjújában.

Azt mondta: „a szakértők állapítják meg, hogy mi is okozta ezt a tüzet. Ha valaki azt mondja, hogy robbanás történt, külső behatolás stb. – én erre azt mondom, hogy az eddigi megállapítások szerint ez egy technológiai-technikai probléma volt, ami ott ezt a tüzet keletkeztette.”

Egy ronda nagy tűz volt egyébként – és köszönet mindenkinek, aki ennek a megfékezésében, illetve a további balesetek elkerülésében részt vett –, de azt mondani, hogy ez külső behatás volt: nem!

– rögzítette Hernádi, hozzátéve, hogy ha robbanás vagy szándékos rongálás történt volna, akkor sokkal súlyosabb károk keletkeznek, és emberéletek is veszélybe kerülhettek volna.

„Konteóelméletek vannak. Ezek a finomítók rettentő összetett üzemek, nagyon sok technológiával, több mint húsz üzem van egy ilyen finomítóban, és ezek egymásra épülnek. […] Egy ilyen összetettségű finomítónál a balesetvédelem, a biztonság, az egészségvédelem minden mást megelőz. Akkor is vannak balesetek. […] Én azt mondtam a kollégáimnak, hogy kezdjük a jó hírrel: a jó hír az, hogy senki nem sérült meg, és határérték felett nem került semmilyen szennyezés ki az üzemből. Ez az, ami minden mást megelőz”

– húzta alá Hernádi Zsolt.