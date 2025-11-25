A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss, novemberi felmérése arra jutott, hogy a lakosság gazdasági várakozása javult (+1,8 indexpont), miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+1,3 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest.

Így az intézet szerint a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −10,7-re, a vállalati mutató értéke pedig −9,6 indexpontra javult. Jobb konjunktúraindex értéket legutóbb a lakosságinál 2022 májusában, míg a vállalati felmérésben 2022 áprilisában mértek.

Megállapításuk szerint a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást Magyarország jövőbeni versenyképességével, míg a vállalatoknál a forint árfolyamának alakulásával kapcsolatos várakozások javulása jelentették a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött novemberben, az előző havi értékhez viszonyítva.

A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi −0,7-ről 0,0-ra,

a gazdasági környezet érzékelése novemberben az előző havi −21,2-ről −16,5-re, míg

az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −53,3-ről −52,1-re javult, és mindeközben

az anyagi helyzet megítélése is erősödött −9,1-ről −8,0-ra.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 novemberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk, és immár a pozitív tartományba került a következő évre várt magyarországi versenyképesség – emelik ki.

A vállalati felmérésben mind a négy alindex értéke nőtt novemberben.

Az üzleti környezet mutatója −16,2-ről −15,8-re,

a gazdasági környezet alindex értéke −21,3-ről −18,4-re és

a termelési környezet alindex −7,9-ről −7,0 indexpontra javult.

Az iparági környezet értéke pedig az előző havi −0,6-ről −0,3-re erősödött.

A legnagyobb pozitív változást 2025 novemberében a vállalatok következő egy évre vonatkozó forint-euróárfolyammal kapcsolatos várakozásainál mértük – hangsúlyozták, majd azt is közölték: novemberben a mezőgazdaságban detektálták a legjobb konjunktúraérzetet (−4,5), a leggyengébbet pedig a kereskedelemben (−11,9).