A 2021/22-es tanévben pedagógusképzésben diplomát szerzettek 38 százaléka nem tanárként helyezkedett el, írja a Népszava.Sokan inkább bolti eladónak, irodai adminisztrátornak vagy ügyfélszolgálatosnak álltak – derül ki egy most közzétett adatsorból.

1291 hallgató végzett a 2021/22-es tanévben, 31,9 százalékuk középiskolai tanárként, 30,2 százalékuk általános iskolai tanárként és tanítóként dolgozott 2023 végén.

A pedagógusképzést elvégzők többsége a képzettségének megfelelő munkát talál, de vannak, akik teljesen más területen helyezkednek el – derült ki az Oktatási Hivatal által üzemeltetett Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) felméréséből.

Bolti eladó, általános irodai adminisztrátor, ügyfélszolgálati központ tájékoztatója, egyéb ügyintéző – az oktató-nevelői munkák mellett ezek szerepelnek még a leggyakrabban betöltött munkakörök között azok esetében, akik a pedagógusképzésben szereztek diplomát a 2021/2022-es tanévben.

A felmérés arra is kitért, mely ágazatokban foglalkoztatják leginkább az egyes képzési területeken, így a pedagógusképzésben is végzett hallgatókat: az oktatási ágazat mellett megtalálható a közigazgatás, az információ-technológiai szolgáltatás, a kiskereskedelem és a vendéglátás is.