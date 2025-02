A beiskolázási kor leszállításával okozott bajokra reagál a kabinet azzal, hogy egyfajta előkészítővé alakítaná az óvoda utolsó évét, de ezt a gyerekek elleni bűnnek tartja Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus.

„Nehéz értékelni ezt a jogszabálytervezetet, mert szakmailag homályos, aki megalkotta, nem ért a gyerekekhez. Úgy tűnik, hogy iskolát akarnak csinálni az óvoda utolsó évéből, ami elfogadhatatlan. Ennek éppen az ellenkezőjét kellene csinálni, az óvodát kellene bevinni az iskolába” – mondta a Népszavának a szakember.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (ONOAP) egy héttel ezelőtt jelent meg a kormány honlapján, amit február 22-ig bocsátottak „társadalmi egyeztetésre”.



Szakmai körökben a legnagyobb visszhangot a dokumentumnak az a része váltotta ki, amely szerint a három csoportnál nagyobb létszámú óvodák esetén létre kellene hozni egyfajta iskolaelőkészítő csoportot, a hivatalos indoklás szerint azért, hogy gördülékenyebben menjen az átmenet az óvoda és az iskola között.

A pedagógusok az utolsó évben most is nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyerekek készségeinek fejlesztésére, hogy segítsék az iskolaéretté válást – mondta Vékony Tamásné, a Pedagógusok Szakszervezete Óvodai Tagozatának elnöke.

Ma Magyarországon az óvodai csoportok 85-90 százalékban vegyes csoportok, vagyis különböző életkorú gyermekek a tagjai. Ez szakmailag jó dolog, végre eljutottunk idáig. Az óvodai nevelés egyik fő alappillére a játék mindenek előtt, az új tervek egy teljesen iskolásított rendszert vetítenek előre.

Vékony Tamásné szerint az is aggodalomra ad okot, hogy a jelenleg érvényben lévő dokumentumhoz képest kivették a szövegből a „pedagógusok módszertani szabadsága” kifejezést.

2020 óta az óvodapedagógusoknak nincs beleszólása abba, hogy egy gyerek mikor kezdi az iskolát, ha a szülei szeretnék még egy évig az óvodában tartani, az Oktatási Hivatalnál kell kérvényezniük azt, minden év januárjában.

Rossz döntések sorozata

Visszamegyünk az időben a '70-es, '80-as évekbe, amikor írás-előkészítéseket tartottunk? Miközben ma is azt csináljuk, csak most már tudjuk, hogy egy kisgyerek íráskészsége nem attól lesz jó, ha a papíron az álló egyeneseket húzogatja, hanem attól is, ha homokba rajzol az ujjával, gyurmázik, legózik, maszatol. Most is egyénre szabottan differenciálva készítjük fel az iskolára a gyerekeket csak éppen nem ilyen frontális foglalkoztatási formákkal, hanem játékosan, millió más módon – tette hozzá Vékony Tamásné.

A tervezet valószínűleg azért született, mert mióta a kormányzat megszigorította a 6 éves korban történő iskolakezdés betartását, és megnehezítette, hogy a gyerekek egy évvel tovább óvodában maradjanak, nagyon sok kisgyerek iskolaéretlenül kerül az 1. osztályba.

Ennek következtében nagyon magas – évente 4-5 százalék – az évismétlők aránya az első évfolyamban.

Ha levisszük az iskolát az óvodába, akkor még hamarabb szembesül a kudarccal, mert olyasmit akarnak tőle, amire még nem érett az agya – mondta Gyarmathy Éva, aki szerint mindez a gyerekek bántalmazásával felérő bűn.