A minimálbér emeléséről folyamatos a párbeszéd a munkaadói és munkavállalói oldallal – áll a nemzetgazdasági minisztérium közleményében. A tárca szerint a felek a tárgyalások során számításba vették annak lehetőségét is, hogy a mutatók alakulását jelentős mértékben befolyásolhatják a soron következő évek európai gazdasági és világgazdasági eseményei is.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma keretei között a kormányzat, valamint a szociális partnerek tárgyalásait követően 2024. november 25. napján került aláírásra a kiemelt jelentőségű hároméves bérmegállapodás. A megállapodás rögzíti a minimálbér 2025 és 2027 közötti évekre számított összegét.

Ennek megfelelően a minimálbér

2025. január 1. napjától 290.800 forintra emelkedett,

2026. január 1. napjától további 13 százalékos emeléssel 328.600 forintra növekszik,

2027-ben pedig eléri majd a 374.600 forintot.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a jelenlegi makrogazdasági előrejelzésük és alapján nem kell újratárgyalni a bérmegállapodást.

A megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások során a felek a rendelkezésre álló makrogazdasági mutatók tényadatait, valamint azok elkövetkező évekre számított prognózisait figyelembe véve állapodtak meg az egyes években alkalmazandó emelés mértékéről.

Ezen helyzet kezelése céljából rögzítették a felek, hogy „Amennyiben az egyes mutatók eltéréseinek számtani összege a tárgyév I.-III. negyedévi átlagos tényadatai alapján pozitív vagy negatív irányban meghaladja az egy százalékpontot, a VKF tagjai a 2026-ra, illetve 2027-re vonatkozó minimálbér emelés mértékét újratárgyalják.”

Az újratárgyalás és a jövőévi minimálbér-emelés kapcsán az elmúlt napokban több elemzés, értékelés is született, ezért szükséges rögzíteni, hogy a 2025-re korrigált prognózis és a bérmegállapodásban foglalt adatok közötti eltérések számtani összege 0,3 százalékpont.

A bérmegállapodás szövegét jogi szempontból vizsgálva így a helyzet egyértelmű – teszi hozzá a közlemény.

Az eltérések számtani összege kifejezés az eltérések előjellel történő figyelembe vételét jelenti, amely így 0,3 százalékpontos eltérést mutat, ez pedig elmarad a megállapodásban jelzett egy százalékpontos különbségtől. A megállapodás mindemellett egyértelműen rögzíti, hogy az eltérések számtani összegét a 2025. I.-III. negyedévi tényadatok alapján kell számítani – áll a közleményben.