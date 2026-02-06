Az országban működő nyolc regionális békéltető testület 2025-ben összesen 11 574 fogyasztói jogvitát zárt le sikeresen, ez 704 üggyel több, mint az előző évben. A hat százalékos növekedés jól mutatja a fogyasztói jogvitákban eljáró alternatív vitarendezési fórum iránti növekvő bizalmat és igényt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált békéltető testületek ingyenesen vehetők igénybe, és az ország egész területén elérhető vitarendezési fórumok a fogyasztók és a vállalkozások között – írja közleményében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A legnagyobb mértékű, 563 darabos növekedést a Budapesti Békéltető Testület (5287 ügy), a Fejér Vármegyei Békéltető Testület (+128 ügy, összesen 913 ügy) és a Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület (+49 ügy, összesen 986 ügy) érte el. A budapesti után a második legtöbb, 1185 ügyet a Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület, a harmadik legtöbbet a 1115-öt a Pest Vármegyei Békéltető Testület zárt le. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület 789, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület 660, a Baranya Vármegyei Békéltető Testület pedig 639 ügyet fejezett be.

A testületek elsődleges célja a felek közötti egyezség létrehozása, amely a leghatékonyabb, és a legköltségkímélőbb módja a fogyasztói jogviták rendezésének. A 2024. évi 3723-ról tavaly 3949-re emelkedett az olyan ügyek száma, amelyekben egyezség született. Ez azért is kiemelkedő eredmény, mert a békéltető eljárás legfontosabb célja éppen a felek közötti megegyezés elérése - írták a közleményben.

A fogyasztóvédelmi törvény módosításának értelmében 2026. január 1-jétől egyébként egy termékvásárlás, vagy szolgáltatás igénybevétele estén a mikro-, kis- és középvállalkozások végső felhasználóként kvázi fogyasztói minőségben fordulhatnak a békéltető testületekhez. Így a jogviták a bírósági útnál egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélő módon rendezhetők a kkv-k számára is.