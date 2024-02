Bár a biztosítók zöme már javában kampányol, a lakásbiztosítási kampány csak pénteken (március elsején) veszi kezdetét. A program ideje alatt minden lakástulajdonos felülvizsgálhatja jelenlegi lakásbiztosítását, amelynek köszönhetően akár több százezer lakásbiztosítást is lecserélhetnek az ügyfelek.

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) szerint a kampányban kiemelt szerep jut majd a független alkuszoknak. Előrejelzésük alapján az eddig jellemző 20 százalék helyett márciusban a lakásbiztosítási szerződések akár 50 százalékát is a biztosítások összehasonlítását lehetővé tevő közvetítőkön keresztül kötik majd.

„A márciusi kampány elsődleges célja, hogy lehetőséget nyújtson a lakásbiztosítások optimalizálására: a biztosítási értékek aktualizálására, valamint az ügyfelek számára fontos fedezetek beépítésére úgy, hogy a magasabb szolgáltatás akár kedvezőbb díj mellett is elérhetővé válik” – mondta Papp Lajos, a szövetség elnöke.

A FBAMSZ arra számít, hogy márciusban tovább folytatódik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) standard követelményeinek megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások térnyerése is.

Mire figyeljünk, ha váltunk?

A szövetség ajánlása szerint a kalkuláció előtt érdemes leltárt készíteni. A megfelelő biztosítási fedezet akkor érhető el, ha pontosan tisztában vagyunk azzal, mire szeretnénk azt kiterjeszteni.

Egy felújítás vagy bővítés jelentősen növelheti egy ingatlan újjáépítési értékét, az ingóságok között pedig mindenképpen szerepeljenek az újonnan beszerzett, beépített berendezések (multimédiás eszközök, konyhabútor stb.) is.

Ne feledkezzünk el azokról a korszerűsítésekről sem, amelyeket az energiatakarékosság jegyében eszközöltünk (például napelemek). A korrekt összehasonlítás érdekében meg kell bizonyosodni arról, hogy ezek megfelelő mértékben szerepelnek-e e a meglévő biztosításban is.

Felmondás előtt mindenképp rendeznünk kell a meglévő biztosítási díjat. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz érvényes a kérelem. Ezt nem feltétlenül szükséges a felmondás benyújtásának napján megfizetni, az azt követő 30 napon belül azonban mindenképp fizessük ki. Tehát, amennyiben ön március 5-én mondja fel a szerződését, akkor legkésőbb az érvényesülés napjáig, azaz április 4-ig kell rendezni a felmerülő díjakat.

Fontos, hogy az új lakásbiztosításunk megkötését az előző megszűnéséhez igazítsuk, elkerülve ezzel, hogy házunk, lakásunk biztosítatlan maradjon. Ne túl korán, de ne is az utolsó pillanatban lépjünk – írják. Fontos az ár, de a biztosítási védelem, az ingatlan újraépítési (tehát nem piaci) értékének meghatározása még fontosabb. Az utolsó napokra sem célszerű hagyni a döntést, főként, ha személyes konzultációra is igényt tartunk, mivel ez az időszak fogja leginkább lekötni piaci szereplők kapacitásait.

„A kalkuláció során mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a kedvezőbb díjat véletlenül se a szükséges fedezetek csökkentésével érjük el” – mondta a FBAMSZ elnöke.

Emlékeztettek: a lakáshitelek mellé kötött biztosítások nem mondhatók fel felmondhatók. Ugyanakkor a lakás megvásárlásához vagy építéséhez felhasznált lakáshitelt nyújtó bank által kötelezően előírt lakásbiztosítások megszüntethetők, ám gondoskodni kell róla, hogy az új szerződésre is felvezessék a meglévő hitel adatait, valamint az új biztosítás dokumentumait is be kell mutatni a finanszírozó banknak. Nem árt azonban a fokozott odafigyelés: ha valamilyen okból a biztosítási védelem 30 nap alatt nem áll helyre, a bank jogosulttá válik a hitelszerződés felmondására.