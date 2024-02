Mi áll a névváltás hátterében? Miért döntöttek emellett, és mit várnak tőle?

Idén több mint 15 éves lesz a biztosítónk, a névváltással egy jelentős mérföldkőhöz érkeztünk, amely új fejezetet nyit a társaság életében. Ez egy stratégiai lépés volt részünkről, amely a következő évek sikeres – és reményeink szerint dinamikusan bővülő – működését alapozza meg. Ami a döntés és a stratégiai együttműködésünk hátterét érinti, nagyon sok hasonlóságot láttunk a biztosító és a Gránit Bank között: mindkettő egy nagyon hatékony, nagyon nagy növekedést elérő, főleg digitálisan működő, az innovációkat kihasználó pénzügyi szervezet. A sok hasonlóság miatt fel is vettük a kapcsolatot egymással. A Gránit Bank és mi is messze a piaci növekedés fölött tudtunk növekedni az elmúlt időszakban. Ők is egy kis létszámú szervezet, akik rendkívül hatékonyan működnek az érintett piacon. Ránk is ez jellemző, mindenféle hatékonysági és jövedelmezőségi mutatókban élen járunk a biztosítási piacon, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb igény az ügyfelek részéről, hogy komplex pénzügyi szolgáltatást szeretnének. A nagybankok közül szinte az összes együttműködik valamilyen biztosítóval vagy van saját biztosítója – mindez azért, hogy teljeskörű pénzügyi megoldásokat tudjon nyújtani az ügyfeleknek.

Előbbiek miatt fogalmazódott meg mindkét félben a gondolat, hogy a bank és a biztosító még hatékonyabban és eredményesebben tudna dolgozni, ha egyrészt együttműködnénk, másrészt mindezt egy márkanév alatt tennénk meg. Összességében a Gránit Bankkal kötött stratégiai együttműködésnek köszönhetően a pénzintézet szakmai hátterére is támaszkodhatunk, a bank széles ügyfélköre számára válnak elérhetővé biztosítási termékeink, köztük a lakásbiztosításaink, és nem utolsó sorban olyan egy márkanevet vettünk fel, amely jobban fókuszál a lakossági piacra, és amelynek a neve egybeforrt a digitalizációval és innovációval.

És ebből mit fog profitálni a két fél? Mi a lényege a Gránit Bankkal kötött stratégiai megállapodásnak?

Abban bízunk, hogy mind a két cég jelentősen növelni tudja az ügyfélállományát, kölcsönösen tudjuk egymást segíteni az ügyfélszerzésben, illetve az ügyfelek is elégedettebbek lesznek, mert mindent egy helyen el tudnak majd intézni. Ez szerintem mindenki számára pozitív lesz, nemcsak a cégeknek, hanem az ügyfeleknek is.

A névváltozáson túl lesz bármiféle változás a cég felépítésében, működésében, lesz például egybeolvadás a két cég között?

Nem, ilyenről nincs szó. A biztosító tulajdonosa továbbra is a Waberer's International Nyrt. marad, kizárólag egy stratégiai együttműködésről van szó a cégek között. Annyival kiegészülve, hogy azonos név alatt fogunk dolgozni február közepétől, ezzel is jelezve, hogy szoros együttműködés van a cégek között. Kihasználjuk az ebből adódó marketing-előnyöket is, ugyanis amennyiben bármelyik Gránit márkanév alatt üzemelő vállalat hirdet, az a többiek láthatóságát és ismertségét is erősíti.

A digitális fejlesztések terén komoly terveink vannak. Már jelenleg is nagy előnyünk, hogy aki rendelkezik a megfelelő digitális kompetenciákkal, az képes a teljes folyamat során digitálisan kiszolgálni magát a szerződés megkötésétől, a kárbejelentéseken át egészen a szerződés megszüntetéséig. A bank és mi inkább online szolgáljuk ki az ügyfeleinket, ami sokkal rugalmasabb, költséghatékonyabb, és nem utolsó sorban fenntarthatóbb, mint egy kiterjedt fiókhálózat működtetése.

A digitális fejlesztéseken túl miért lesz ez jó az ügyfeleiknek?

Bízunk abban, hogy hatékonyabban tudnak a cégek működni, ami az ügyfélkiszolgálást és az ügyfélélményt is tovább javítja. Ebben a szektorban minden fejlesztés nagyon magas költséggel jár, amennyiben együtt dolgoznak a cégek, akkor javítani tudják a költséghatékonyságukat, emellett egymás know-how-ját is tudjuk hasznosítani, ami az ügyfeleknek is pozitívabb szolgáltatási élményt nyújthat.

Díjkedvezményeket is kaphatnak a Gránit Banknak az ügyfelei a Gránit Biztosítón keresztül?

Igen, többek között erről is szól a jövő hónapban induló lakásbiztosítási kampány. Azok az ügyfelek, akik a Gránit Bank applikációjában kötnek biztosítást, díjkedvezményre lesznek jogosultak.

Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az önök biztosítójának USP-je (egyedi termékelőnye), akkor mit mondana?

Nehéz egy dolgot kiemelni, mert sokféle összehasonlítást lehet végezni a kínált termékek között. Most az látszik, hogy mi vagyunk a legköltséghatékonyabban működő biztosító a piacon, a költséghányadunk messze a piaci átlag alatt van. Ezt a költséget pedig, amit mi itt megspórolunk, oda tudjuk adni az ügyfeleknek a kedvező díjszabásunkkal. Ez a modell hasonlít a fapados légitársaságokéhoz, akik a működési költségek leszorításával tudnak kedvező árakat kínálni. Mi is ebben a megoldásban hiszünk biztosítási téren.

Nyilasy Bence, a Gránit Biztosító Zrt. vezérigazgatója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ez a működés eredményesnek bizonyult: nálunk a legnagyobb az egy dolgozóra jutó árbevétel a piacon. Ezt annak köszönhetjük, hogy szinte minden folyamatunk digitalizálva van. Több mint 300 ezer ügyfelet szolgálunk ki, a szerződések száma 360 ezer felett van. Ezt azért tudjuk megtenni, mert az ügyfeleink gyakorlatilag mindent önjáróan el tudnak intézni a weblapunkon.

Milyen évet zárt 2023-ban a biztosító? Mekkora volt a biztosítástechnikai eredmény, melyik területek hogyan teljesítettek?

A harmadik negyedéves számok már megjelentek, azokon látszik, hogy a díjbevételünk 14-15 százalékkal nőtt, míg a biztosítástechnikai eredményünk 40 százalékkal magasabb, mint az előző évben. Az adatok alapján a legjobb évét zárhatja a biztosító a 15 éves történelme alatt.

És az idei évre milyen tervek vannak? Mennyivel szeretnének növekedni?

Mindig az a terv, hogy növeljük az előző évi eredményünket, javítsuk a teljesítményünket. A márciusi lakásbiztosítási kampány ideális lehetőséget jelent, hogy tovább növeljük az árbevételünket, szélesítsük a portfóliónkat, új ügyfeleket szerezzünk, és növeljük az eredményességünket.

Milyen trendeket lát most a biztosítási piacon? Hogyan változtak az elmúlt időszakban az ügyféligények? Milyen a magyarok hozzáállása a biztosításokhoz?

A hozzáállás szerintem olyan, mint a többi országban: mindig van egyfajta kritikus attitűd a biztosítókkal szemben. De ez úgy érzem, hogy azért folyamatosan változik a jobb tapasztalatok folytán.

Azt várjuk az idei évtől, hogy a lakáskampány hatására egyre jobban elkezdenek foglalkozni az emberek a biztosításaikkal. Van is mit tenniük, hiszen például az elmúlt években a lakásárak jelentősen emelkedtek, ugyanakkor ezt nem követték a biztosítási összegek. Ennek oka, hogy az emberek nem foglalkoztak a biztosításukkal, azt gondolva, hogy ha egyszer megkötötték, akkor nincs több teendő vele. Ugyanakkor ma egy lakás már sokszorosát éri, mint négy-öt évvel ezelőtt, az értéknövekményre pedig sok esetben nem nyújt már fedezetet a régi biztosítás. Abban bízunk, hogy a márciusi kampány hatására nagyobb figyelmet fognak fordítani az emberek a biztosításukra, tudatosabbá válnak, és olyan biztosításra váltanak, amely minden szempontból jobban megfelel az aktuális igényeiknek. Remélhetően a lakásbiztosításon kívül ezt teszik majd a többi biztosítástípusnál is.

Jelentős változások történtek a lakásbiztosítási piacon, és ahogy ön is említette, márciusban indul az egyhónapos újrakötési kampány. Terveznek valamit erre az időszakra, illetve mik a várakozásaik?

Ambiciózus célokkal vágunk neki a márciusi lakásbiztosítási kampánynak, amely során növelni szeretnénk a piaci részesedésünket. A siker érdekében a biztosító történetének legnagyobb marketingkampányát indítjuk el, amely reményeink szerint egyediségében is kilóg majd a sorból, és emlékezetes marad.

Ötletes kreatív koncepcióval készülünk, amely az „újrakötésre” való vizuális asszociációra épül. A reklámunk tévében, online és a rádióban is meg fog jelenni. Ebben hangsúlyozni fogjuk az új nevet, a Gránit Biztosítót is, illetve felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra is, hogy vizsgálják felül és ha kell, kössék újra a biztosításokat. A kampány szlogenje is az lesz, hogy „Kösd újra, kösd Gránitra!”

Másrészt jelentős partneri együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Mollal, a Vodafone-nal. A kampány idején ők is támogatni fogják az értékesítésünket.

Mit javasol az ügyfeleknek, mire érdemes odafigyelni a költségek kalkulásánál?

A legfontosabb, hogy nézzék meg a teljes piaci kínálatot, ezt többféleképpen megtehetik. Nagyon fontos arra kiemelt figyelmet fordítani, hogy a megfelelő biztosítási összegekre kössék meg a biztosítást. Itt mindig elmondjuk, hogy az épületek jelentős része alul vannak biztosítva, de nemcsak az ingatlanokra érdemes odafigyelni, hanem az ingóságokra is.

Hogyha találtak egy megfelelőnek tűnő biztosítási terméket, akkor nézzék meg a feltételeket. Tehát, hogy például van-e olyan speciális kockázati kör, amellyel kapcsolatban nekik különösképpen szükségük van védettségre. Amennyiben igen, akkor mindenképpen olyan biztosítót válasszanak, akinek a feltételeinél ezt megtalálják. Ha biztosítót váltanak, akkor ne felejtsék el felmondani az előző biztosítási szerződésüket.

Fontos, hogy csak akkor tudják felmondani a korábbi szerződésüket, amennyiben a biztosítás teljesen díjrendezett. Erre az ügyfeleknek március hónapban lesz lehetősége.

Tíz éve volt utoljára hasonló kampány, ami a biztosítások felülvizsgálatára hívta fel a lakosság figyelmét, ekkor az autókra vonatkozóan. Miért fontos ez?

Több biztosító is készül, az alkuszok is, hogy felhívják a felülvizsgálat fontosságára az ügyfelek figyelmét. Mi bízunk abban, hogy ez nemcsak a lakásbiztosításokra lesz jó hatással, hanem ha valaki itt megtapasztalja, hogy igen kedvező feltételeket, magas biztosítási összeget és esetleg versenyképesebb díjakat lehet elérni azáltal, hogy felülvizsgálja a biztosítását, akkor ez a piac minden szegmensére pozitív hatással lehetne. Aki itt azt látja, hogy sokkal jobb feltételeket, például kedvezőbb díjat tudott elérni, az lehet, hogy elkezdi majd egy-egy más jellegű biztosítását is felülvizsgálni, amivel eddig egyáltalán nem is foglalkozott.

Említette, hogy a Gránit Banknak és a Gránit Biztosítónak is erőteljes digitális jelenléte van. Készülnek-e valamilyen fejlesztéssel az idén?

Most a fejlesztéseink többsége a partnereink igényét szolgálja ki. Nem titok, hogy ez lesz az első közös együttműködésünk a Gránit Bankkal, amelynek köszönhetően Gránit applikációjában is lehet majd lakásbiztosítást kötni, az ő ügyfeleiknek lesz extra díjkedvezmény.

A Gránit Banknál lakáshitellel rendelkezőket a bank felkeresi majd, illetve a Mol és a Vodafone ügyfeleknek is készül speciális fejlesztés, amivel egyszerűen és gyorsan tudnak majd szerződést kötni. De a kampányra elkészült egy új termékünk is, amire nyilván végeztünk mindenféle piaci összehasonlítást, és azt gondoljuk, hogy az egyik legversenyképesebb termék lesz a piacon. Nyilván várjuk azt is, hogy a versenytársak mivel jönnek ki, ezt azonban csak utána tudjuk majd megmondani, megnézni.

A biztosítási szektorban is egyre inkább nagyobb szerepet játszik a mesterséges intelligencia. Mekkora jelentősége lehet ennek a piacon? Önök tervezik vagy használják már ezt a technológiát? Ha igen, mire?

Magánál a biztosításközvetítésnél, a biztosítóválasztásnál és a kárrendezésnél rengeteg területen próbálkoznak a biztosítók, hogy hol tudják alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Az értékesítésben az ügyfél igények minél pontosabb meghatározásában, a kárügyintézésben és a back office rendszerek működtetésében: a szerződések rögzítésénél, kezelésénél, a kérések teljesítésénél is fogjuk tudni alkalmazni a generatív AI alapú eszközöket.

17,6 százalékos volt a 2023-as éves átlagos infláció. Ez a kárrendezés költségeit is megemelte – ennek milyen hatása volt önöknél? Nőttek a kárkifizetések, valamint a díjakban mennyire fog megmutatkozni az áremelkedés?

Többféle termékről beszélünk, ezeket pedig eltérően érintette az infláció is. A gépjárműbiztosítások terén például biztosan erőteljesebb volt a hatása. Gondoljunk csak a javítói óradíjakra, amelyek elképesztő mértékben emelkedtek, emellett az euró-forint árfolyam alakulása és az alkatrészárak hihetetlen megugrása mind-mind felvitték a költségeket. Ezen a területen nagyon erőteljesen érezte minden biztosító az átlagkároknak az emelkedését, illetve az, hogy bizonyos termékek már kezdtek kevésbé nyereségesek lenni, vagy akár veszteségbe fordultak.

A lakásbiztosításoknál mindig elmondják, hogy egyre változékonyabb az időjárás, több a vihar, a felmelegedés miatt több a kár, és emiatt szükséges az árak emelése. Itt is indokolt az áremelés, de azt ne felejtsük el, hogy a lakásbiztosítások kárhányada 40 százalékos a piacon, és ez egy éles versenyben infláció alatti emelést indokolna.

Tehát nem tehetünk egyenlőséget biztosítás és biztosítás áremelkedése között?

Bár a díjaknak egyértelműen követniük kell az inflációt, mégis eltérően érintett egy lakásbiztosítási piacot a kárinfláció, mint például a gépjárműpiacot. Azt se felejtsük el, hogy az alkuszok jutalékát húsz százalékban maximalizálta tavaly egy új jogszabály, ezen is nyertek a biztosítók egy olyan összeget, amelyből ki lehet gazdálkodni egy lakásbiztosítás esetén egy valamivel alacsonyabb mértékű díjemelést. A márciusi lakásbiztosítási kampány majd választ ad erre is.