A várakozások alatt teljesített az elmúlt hónapokban a magyar gazdaság, az elemzők, a gazdasági szereplők az egész évre visszább vették a prognózisaikat, a különböző bizalmi- és konjunktúraindexek is inkább lefelé indultak el – fogalmazott Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója a cég csütörtök délelőtti háttérbeszélgetésén.

Leginkább az ipari termelés és export teljesít rosszul, és az elmaradó beruházások sem jót vetítenek előre.

A fogyasztás viszont kifejezetten jól teljesít, ugyanakkor egy erősebb infláció mellett történik mindez. 8,6 százalékos reálbér-növekedés így is volt, ami viszont egy nagyon erős mutató.

„Van egy romló makrogazdasági pálya, ugyanakkor van mellé egy javuló fogyasztás is”

– mondta az igazgató, hozzátéve, hogy a fogyasztási attitűd javulása viszont „nem a termelékenység javulásából fakad”, hanem azt a minimálbér növekedése fűti alulról.

Az ügyvezető szerint a kiskereskedelmi forgalmi adatok azt mutatják, hogy van mozgástere a lakosságnak, amely egyébként megfontolt is. „A tech szektor, a mi szektorunk jó állapotban van, erős növekedést tud felmutatni.”

Szilágyi Gábor elmondta, hogy a lejáró állampapírokból felszabaduló források kétharmadát újra állampapírba fektette a lakosság, ugyanakkor harmada ingatlan, kisebb része pedig fogyasztásra ment.

Ami viszont rossz hír az ágazatra nézve, hogy a szektoradó marad,

az extraprofitadó ott van a jövő évi büdzsében is – ez egy 4,5 százalékos plusz adó az árbevételre –, nem vezették azt ki, így a teljes szektornak ez 100 milliárd forintos mínuszt jelent.

Mit hoz a jövő?

A hazai piacon nincs érdemi változás azt illetően, hogy mi alapján döntenek a fogyasztók:

Magyarországon továbbra is nagyon árérzékenyek a vásárlók.

Ezt a MediaMarkt egy felméréssel is alátámasztotta, melyből kiderült, hogy továbbra is az ár-érték arány a legfontosabb tényező, amikor boltot és/vagy terméket választanak a fogyasztók: a válaszadók több mint fele ugyanis ezt jelölte meg, mint elsődleges indokot.

A fenntarthatóság továbbra is kiemelten fontos a szempont a cégnek, melynek van is egy ehhez kapcsolódó programja: a válaszadók kétharmada nyitottak arra, hogy felújított, használt termékek vásároljon. Karczub-Lehoczky Fanni marketing igazgató szerint azért is növekszik az ilyen termékek iránti bizalom, mert már nagyobb cégek is forgalmaznak ilyen terméket – és ehhez jön még hozzá a nagyobb piaci szereplők által nyújtott árelőny és garancia is.

Árban a lélektani határ egy új készülék egy felújított, használt között körülbelül 20 százalék, ez alatt nem tekintik a kedvezményt a vásárlók igazi árelőnynek, kedvezménynek, 20 százalék alatti különbségnél nem is van ezekre a felújított termékekre kereslet – fogalmazott a marketing igazgató.

A MediaMarkt az év elején megújította a webshopját, így már új, „igény alapú hirdetési formákra” is lehetőség van. A háttérbeszélgetésen az is elhangzott, hogy

„az élményalapú megjelenésekre fókuszálnak az áruházakban”,

lesznek különböző zónák – experience vagy gaming épp gaming zone –, ahol ki lehet majd próbálni a termékeket. A budaörsi áruházuk most zajló felújítása is ezt a célt szolgálja, több újítást ott vezetnek majd be először.