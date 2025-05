Lényegében lemásolta az előző heti kereskedést az euró-forint, a keresztárfolyam a hét nagy részét a 402-405-ös sávban töltötte, végül a 402 jelentette a megállót. A trend hasonló volt a dollár-forintban is, ahol péntek estére 360,8-ra érkezett meg a jegyzés.

A feltörekvő piaci devizáknak ugyan nem kedvezett az isztambuli béketárgyalások eredménytelensége, ugyanakkor a vámháborúval kapcsolatos bejelentések, elsősorban a kínai amerikai megállapodás és a tőzsdéken tomboló kockázatvállalási kedv segített a feltörekvőknek, így a forintnak is.

A BUX mindenkori csúcs záróárfolyamon fejezte be a hetet 97 066 ponton. A 100 ezer pont látótávolságba került, áttöréséhez elég lenne 3 százalékot emelkednie az indexnek. Szinte minden napra jutott egy csúcsdöntés a hazai részvényindexben, az emelkedést elsősorban az OTP hajtotta, de jól szerepelt a Mol és a Magyar Telekom is.

Ahogy egyre többet érnek a hazai részvények, úgy lépte át a teljes BÉT részvénypiaci kapitalizációja a 20 ezer milliárd forintot (pénteken már 20 468 milliárd forint volt). Ebből 38 százalék egyedül az OTP-nek köszönhető, aminek piaci értéke a hét utolsó kereskedési napján egy időre meghaladta a 8000 milliárd forintot.

Az OTP árfolyam emelkedését a nemzetközileg feljavuló szentiment segítette, emellett céláremelések is hozhattak új vevőket a bankpapír piacára, az Autonomous Research például 31 776 forintról 33 235 forintra emelte az OTP-részvényeire vonatkozó 12 havi célárfolyamot, az ajánlása változatlanul felülteljesítés. Az OTP pénteken közzétette az osztalékfizetéssel kapcsolatos határozatokat is.

Így nézett ki a vezető részvények heti árfolyammozgása:

A Richter és a Magyar Telekom a héten a negyedéves pénzügyi jelentését is közzétette. Mindkettő jobb lett a várakozásoknál, a Richter papírok azonban annak ellenére nyomás alá kerültek, hogy a magyar gyógyszergyártó jelentős akvizícióról számolt be, amely révén a Richter bővítheti jelenlétét az Egyesült Államokban és erősítheti nőgyógyászati üzletágát. Ami viszont rossz hír a Richter szemszögéből, hogy Donald Trump hétfőn rendeletet írt alá, amely arra kötelezi a gyógyszergyártókat, hogy csökkentsék termékeik árát az Egyesült Államokban, összhangban azzal, amit más országokban fizetnek a fogyasztók.

A Telekom árfolyamát sem a negyedéves jelentés pörgette fel és nem is a szintén héten közzétett, a közgyűlés elé kerülő döntés a mobil toronyhálózat leválasztásáról, hanem az idei sajátrészvény visszavásárlásokról szóló részletek. A társaság 39 milliárd forint értékben vásárol a tőzsdén és fix ügyletek révén részvényeket, amiket később be is von a Telekom.

Az S&P 500 index heti árfolyammozgása, benne a május 12-i hatalmas ugrással.

A hét fontosabb tőkepiaci történései: