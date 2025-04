Elképesztő havi rekorddal meghaladta a 75 ezres darabszámot a hazai zöldflotta márciusban. Ezzel 2020 elejéhez képest már több mint tízszeres a gyarapodás.

Az Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldalán közölte, hogy a korábbi, 2124 darabos rekord mutatót jócskán felülmúlva 2926 kizárólag elektromos hajtású jármű kapott zöld rendszámot Magyarországon idén márciusban. A rekorddöntő mennyiség derékhadát a tárca szerint a személyautók adták 2712 darabbal, és ez is jóval több minden ezt megelőző havi adatnál.

A környezetkímélő járművek területi bontásában is mérföldkőhöz érkezett Magyarország: a hibrideket is számításba véve a vidéken munkába állt zöld rendszámos gépkocsikból szintén 75 ezernél is több van, a fővárosi állomány ehhez képest kevesebb mint 47 ezer darabos.

A tárca kiemeli, a márciusi gyarapodással 75 ezer fölé nőtt a világoszöld hatósági jelzéssel felszerelt elektromos járműpark, a közlekedési nyilvántartás jelenleg 77382 tisztán elektromos gépkocsit mutat, ebből is a személyautók járnak az élen, 71899 forgalomba állt darabbal.