Az utolsó lépcsőfok pedig az, amikor jövedelmük eléri azt a szintet, hogy már félre is tudnak tenni – ekkor válnak fontossá a megtakarítással kapcsolatos ismeretek. A pénzügyi ismeretek alapja, hogy a fiatalok átgondolják bevételeiket és kiadásaikat – főként utóbbit, hiszen ott tudnak vágni. A K&H tájékoztatása szerint az is kiderülhet, hogy a fiatalok költségvetéséből is kigazdálkodható egy kisebb, 1-2 ezer vagy akár 5-10 ezer forintos havi megtakarítás.

Akár ingyen is bankolhatnak a diákok

A pénzintézeteknek nem származik túl nagy bevétele a diákoktól, hiszen sokkal olcsóbb csomagokat kínálnak nekik, azonban arra számítanak, hogy a fiatalok ott maradnak a banknál, ha elégedettek a szolgáltatással. De nézzük, hol és milyen lehetőségeket kínálnak.

A magyarországi bankok többségénél él kifejezett diákszámla lehetőség. Életkor tekintetében nagy a szórás, az OTP-nél már a gyermek születésétől lehet számlát nyitni, de a K&H-nál is 6 éves kortól nyithatnak bankszámlát a szülők. Persze a legtöbben inkább középiskolás vagy egyetemista korban teszik meg a lépést – így ekkor már szinte az összes pénzintézet opció. Annyi közös az összes számlában, hogy 150 ezer forintig ingyenes a készpénzfelvétel, erről azonban nyilatkozni kell.

Az OTP Junior számlavezetése feltétel nélkül díjmentes, ráadásul a bankkártya kibocsátása és az éves díj is 0 forint és nem csak az első évben. A kártyás fizetés, valamint az internet- és telefonbank is ingyen használható. Fizetési kérelemre díjmentesen lehet átutalni a közös ebéd árát, az utalásért egyébként azonban fizetni kell

Az MBH-nál szintén ingyenesek a fenti szolgáltatások, azonban csak 2 év a számlacsomag érvényességi ideje.

Az Erste-nél is ingyenes a legtöbb szolgáltatás. A számlavezetés azonban például csak akkor, ha elektronikus számlakivonatot igényel az új ügyfél. A kártya éves díjáért azonban fizetni kell. Náluk azonban lehet választani egy kedvezményes opciót, többek között az átutalást is, ami a bérleti díj fizetésekor például jól tud jönni.

-nél is ingyenes a legtöbb szolgáltatás. A számlavezetés azonban például csak akkor, ha elektronikus számlakivonatot igényel az új ügyfél. A kártya éves díjáért azonban fizetni kell. Náluk azonban lehet választani egy kedvezményes opciót, többek között az átutalást is, ami a bérleti díj fizetésekor például jól tud jönni. A K&H, Raiffeisen és az UniCredit Bank sok ingyenes szolgáltatást nyújt, a bankkártya éves díja azonban csak a számlanyitás évében van ingyen náluk, utána fizetni kell érte. Utóbbinál ráadásul diákigazolvány nélkül is igénybe vehetjük a szolgáltatást. A CIB-nél csak az első évben ingyenes a kártyadíj és a havi számlavezetési díj, utána azért is fizetni kell.

A kedvezményes díjakon túl vásárlási utalványt, kulacsot, fejhallgatót vagy extra jóváírást adnak a bankok a fiatal ügyfeleknek. Közben pedig egyre népszerűbbé válik az online számlanyitás lehetősége, ami már a legtöbb pénzintézetnél elérhető – ez is kecsegtető ajánlat a diákoknak.

Érdemes még szót ejteni a fintech cégekről, akik nagyon könnyen szólítják meg a fiatalokat, a Revolut például ezért töretlenül népszerű a körükben. Nem véletlen, hiszen ingyen átutalások indíthatók Magyarországon, kedvező devizaváltási lehetőségek várják a felhasználókat, ráadásul kriptovalutát is lehet venni, a cég bankkártyája pedig több felmérés szerint is az egyik legbiztonságosabb, mert rengeteg fejlett védelmi szolgáltatást működtetnek.