Ha luxusról van szó, már nem feltétlenül csak a kastélyok jutnak az emberek eszébe, hanem azok a lakások, házak is, amelyek kiváló elhelyezkedésűek, csodás panorámával, medencével, wellness-részleggel rendelkeznek, okosotthonoknak mondhatók, vagy társasházak esetén concierge szolgáltatás is elérhető hozzájuk.

“Nehéz behatárolni, hogy mit is nevezhetünk luxusingatlannak, mert az mindenkinél máshol kezdődik. A jelenlegi lakóingatlan-piacon alapterület esetében már 100 négyzetméternél nagyobb lakásban is ki lehet alakítani akkora tereket, amelyek megfelelő minőség és elhelyezkedés mellett alkalmassá tehetik a luxuslakás cím megszerzésére"

- magyarázta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Négyzetméterárnál pedig 2,5 millió forintnál érdemes meghúzni a minimumot, mert Budapest drágább kerületeinek projektjeiben már szép számmal vannak 2 millió forintos négyzetméterár felett is többszáz lakásos társasházakban hirdetett új lakások, amelyek önmagukban még nem tekinthetők luxusnak.

A zenga.hu portálon a lakóingatlan-kínálat 5 százalékát hirdetik Magyarországon 2 millió forintos négyzetméterár felett, míg a 2,5 milliós négyzetméterárat az állomány 2 százaléka éri el. Ezek túlnyomó többsége Budapest budai kerületeiben (I., II., III., XI., XII.) és Pest V., VI. XIII. kerületében található, emellett a Balaton-part egyes településein fordulnak még elő nagyobb számban ilyen ingatlanok.

Nem minden luxus, amit luxusként hirdetnek

A luxus szubjektív megítélését bizonyítja, hogy a valóban prémium kategóriás ingatlanok között rendre feltűnnek az eladók által luxusnak minősített, de valójában rosszabb állapotú és elhelyezkedésű családi házak is.

A hirdetéseket böngészve ház kategóriában a kínálat 1 százalékánál szerepel a hirdetés szövegében a luxus szó, de ezek között is sok az ugyan jó állapotú, de önmagában egyszerű, hétköznapi családi ház, ahogy sokan egy átlagos kistelepülésen található új házat is ezzel a jelzővel illetnek.

"Lakás kategóriában is hasonló arányokat látunk, és itt is vannak indokolatlanul luxusnak hívott ingatlanok, de persze a többségénél a szép panoráma és a magas minőség már a képeken is jól látható” - tette hozzá Futó Péter.