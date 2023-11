Váratlan káosz alakult ki a németországi közlekedésben csütörtökön, ahol a mintegy tízezer vasutast érintő, bér- és munkakörülményekről szóló, kollektív tárgyalások röpke egy hét alatt elfajultak a szakszervezet és az állami vasúttársaság képviselői között. Emiatt szerda este óta országszerte figyelmeztető sztrájkot tartanak a mozdonyvezetők és a diszpécserek. A Deutsche Bahn a dolgozók drasztikus lépésére úgy reagált, hogy lemondta a további kollektív tárgyalásokat, és országszerte rendkívüli menetrendet hirdetett.

Több vonalon szünetel a vonatközlekedés

A szövetségi tulajdonú Deutsche Bahn bejelentése szerint csütörtöktől több, főként az ingázók által használt, távolsági és helyközi vonalon sürgősségi menetrend szerint közlekednek a vonatok, míg egyes németországi régiókban, például Észak-Rajna-Vesztfáliában egyáltalán nincs vasúti forgalom. A sürgősségi menetrend azt jelenti, hogy a ténylegesen tervezett utaknak csak mintegy 20 százalékát tudják teljesíteni.

A távolsági utakra hosszabb, több ülőhellyel rendelkező vonatokat állítottak be, hogy minél több embert tudjanak eljuttatni a célállomásra, az utazásokat azonban nem tudják garantálni. Ezért az állami cég arra kérte az utasokat, hogy a tervezett utazás megkezdése előtt tájékozódjanak online.

Berlin és Brandenburg esetében egyes vonalakon pótlóbuszok közlekednek, amelyek azonban nem tudják teljesen pótolni a kiesett vasúti kapacitást.

A Berliner Zeitung szerint a fővárosban a szokásosnál is terheltebb a metró-, busz- és villamosközlekedés és rendszeresek a késések, miközben csütörtökön rengeteg taxi állt műszakba, és az autópályákon, illetve a főútvonalakon óriási dugók alakultak ki a csúcsforgalomban.

A sztrájkok a nagyvárosi S-Bahn vonalak forgalmát is jelentős mértékben érintik. A hamburgi S-Bahn például vészhelyzetben üzemel, míg nagyrészt leállt a berlini S-Bahn is, míg Stuttgartban és Frankfurtban is súlyosan érintett a forgalom – közölte a Tagesspiegel.

A sztrájk következményei valószínűleg a teherszállításban is messzemenőek lesznek – jelezte a Deutsche Bahn.

Az állami cég hallani sem akar a követelésekről

A Német Mozdonyvezetők Szakszervezetének (GDL) alapvető követelése a munkáltató felé a diszpécserek kollektív szerződésének kiterjesztése mellett a havi 555 eurós béremelés, valamint 3000 eurós inflációs kompenzációs bónusz kifizetése minden munkavállalónak, továbbá a műszakban dolgozó mozdonyvezetők heti munkaidejének 38-ról 35 órára csökkentése.

Utóbbit azonban a Deutsche Bahn eleve elutasítja, mert a túlóráztatás miatt kimerült dolgozók igényét a szakképzett munkaerő hiánya miatt nem lehet megvalósítani.

Az állami vasúttársaságnak nincs elegendő alkalmazottja, és nehezen találnak új munkaerőt, emiatt a kollektív tárgyalási vita mostanra nagyon feszült helyzethez és az országos közlekedésben eddig nem tapasztalt zavarokhoz vezetett.

Martin Seiler, a vasúti cég humán erőforrás igazgatója a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak éles kritikát fogalmazott meg a szakszervezet elhamarkodott lépésére, mondván, hogy a sztrájk „teljesen szükségtelen”, mert indokolatlanok a vasutasok elvárásai. Mint jelezte, bekeményítettek az érdekképviselőkkel szemben, mert nem lehet egyszerre tárgyalni és sztrájkolni.

Elszántak a dolgozók, morognak az utasok

Claus Weselsky, a szakszervezet elnöke viszont a Deutsche Bahn vezetőségét látja felelősnek a kialakult helyzetért. Szerinte a feszültséget a társaság eddigi, rossz gazdálkodása alapozta meg, mivel az elmúlt két évben főként káoszt, pontatlan és megbízhatatlan működést kínáltak az utasoknak.

A WDR5 rádióállomásnak elmondta: az egy héttel ezelőtti, első tárgyalás során felajánlott, 11 százalékos béremelés meg sem közelíti az elvárásaikat, ráadásul az állami fél még az egyeztetés lehetőségét is elutasítja a heti munkaidőről. Így pedig nem születhet kompromisszum, ezért döntöttek máris a 20 órás figyelmeztető sztrájk mellett.

Mint jelezte, a munkavállalók fellépése csütörtök estig biztosan kitart, de mivel a vasúttársaság lemondta a következő, péntekre tervezett tárgyalási fordulót, továbbra is bizonytalan lehet a közlekedés.

A Pro Bahn utasszövetség bírálta, hogy a figyelmeztető sztrájkot a dolgozók képviselői nem jelentették be legalább 48 órával korábban, mivel így az ingázók nem tudtak felkészülni a váratlan káoszra.

Detlef Neuß elnök a Bayerischer Rundfunk című műsorban úgy fogalmazott, hogy a sztrájkjog ugyan nem kérdéses, de azt a szakszervezetnek is figyelembe kell vennie, hogy a helyi közlekedés közszolgáltatás, amelyben az utas nem kollektív alkupartner.