Ukrajna és Moldova is állandó orosz fenyegetettségnek van kitéve, még ha ez előbbi esetében látványosabb is. Éppen ezért egyértelmű politikai jelzés lenne Oroszország felé, ha a két ország uniós tagállammá válna. Gazdasági szempontból is előnyös lehet ugyanakkor a blokknak a két új tag érkezése – mondta el az Economxnak nyilatkozó szakértő. Ukrajna ráadásul jelentős mezőgazdasági termelőként az EU majdani remélt önállátásának egyik bástyája lehetne. Itt olvashatja a részleteket >>>