Roberto Burneo, a perui választási hatóság elnöke a döntését azzal indokolta, hogy attól tart, a jövő évi választások még erőszakosabbak lesznek, mint a 2021-es kampány, amikor mintegy 50 erőszakos eseményt jegyeztek fel. Hangsúlyozta, hogy céljuk "a kockázatok megelőzése és azonosítása". "Minden erőfeszítést meg kell tenni, még akkor is, ha ez végső esetben a golyóálló mellények használatát jelenti" - fűzte hozzá.

Rávilágított, hogy a választások lebonyolításában közreműködő személyzet is kap védőfelszerelést. Egyelőre azonban nem világos, hogy az alacsonyabb politikai tisztségekért indulók is kapnak-e majd golyóálló mellényeket.

2026. április 12-én választják meg az andoki országban az elnököt, két alelnökét és kétkamarás törvényhozás 190 képviselőjét. Az elnökválasztás lehetséges második fordulóját június 7-re tűzték ki.

Kedden lövéseket adtak le Rafael Belaunde-ra, a Libertad Popular (Népi Szabadság) párt lehetséges elnökjelöltjére, aki autójában ült Limában.

Burneo elmondta, még aznap arra kérte a kormányt, hogy a Belaunde elleni támadás után gyorsítsa fel a választások biztonságával kapcsolatos eljárások elfogadását.

Belaunde szerdán újságírókkal közölte, hogy szerinte a támadás inkább utcai bűncselekmény volt, mintsem, hogy politikai indíttatású lett volna. Mint mondta, a támadás idején személyes ügyeket intézett, és nem kampányolt. Ugyanakkor leszögezte, hogy nem szabad az erőszakot normalizálni.

Percy Ipanaque, a baloldali Juntos por el Peru (Együtt Peruért) párt törvényhozási képviselői jelöltje pénteken meghalt, miután feltételezett bérgyilkosok rálőttek Észak-Peruban.

Peruban rendkívül viharos a belpolitikai helyzet, az utóbbi hét évben hét elnök váltotta egymást, akik közül többen időközben börtönben vannak.

A jelenlegi elnök, José Jerí, aki októberben vette át a rendkívül népszerűtlen Dina Boluarte helyét, röviddel hivatalba lépése után rendkívüli állapotot hirdetett ki, hogy visszaszorítsa a bizonytalanságot, amely a közvélemény-kutatások szerint a választók legfőbb aggodalma.