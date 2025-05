A román alkotmánybíróság tavaly december 6-án érvénytelenítette a 2024. november 24-i elnökválasztás első fordulóját, továbbá a kampánnyal és mindennel együtt elrendelte a teljes választási folyamat újraindítását . Mind a két elnökválasztási forduló megismétlésével. A döntés közvetlen előzménye Klaus Iohannis leköszönő köztársasági elnök döntése volt, amellyel feloldotta a Legfelsőbb Védelmi Tanács által bemutatott dokumentumok titkosítását. Az anyagok részleteket tártak fel az első elnökválasztási fordulót megnyerő Calin Georgescu kampányának hátteréről, amelyben feltehetően Oroszország manipulációs technikák alkalmazásával játszhatott szerepet.A hazai és a külföldi hírszerző szolgálatok jelentései szerint ilyen volt többek között egy nem „organikus népszerűségre” épülő, Calin Georgescuhoz köthető TikTok-kampány. Ez nem spontán népszerűségre épült, hanem egy több mint 25.000 fiókból álló hálózatra, amely gyanúsan illeszkedett az orosz hibrid hadviselés stratégiáihoz. Valamint 85 ezernél is több kibertámadást is regisztráltak a választási rendszerek ellen. Ahogy a döntés meghozatalakor az alkotmánybíróság a törvénytelen kampányolás mellett szabálytalan kampányfinanszírozásra is hivatkozott.Az időközben a szociáldemokraták, a nemzeti liberálisok és az RMDSZ koalíciójából megalakult román kormány az új elnökválasztási fordulókat május 4-re és május 18-ra írta ki, így Romániában még mindig kitart az elhúzódó kampányidőszak, és vele együtt a közéleti csatatéren a puskaporos hangulat. A magát függetlenként definiáló, szélsőjobboldalra sorolt, oroszbarát Calin Georgescu győzelme tavaly ősszel egyébként odahaza és nemzetközi szinteken is nagy meglepetést keltett. A radikális politikust a megismételt elnökválasztásra ráfordulva eltiltották attól, hogy ismét induljon az államfői posztért zajló megmérettetésen . Ő pedig arra biztatta támogatóit, hogy szavazzanak George Simionra, a Románok Egyesüléséért Szövetség vezetőjére.