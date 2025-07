„Az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a harcmezőn, a megoldás kulcsa a tárgyalás, diplomaták kellenek, nem tábornokok” – írta szerdán az X-en Orbán Viktor. A béke hogyanjáról azonban ezúttal is jóval kevesebb szót ejtett, ehelyett egy friss cikket osztott meg követőivel.

Az MTI beszámolójában megemlíti, hogy a miniszterelnök a Euronews angol nyelvű cikkét megosztva tette közzé rövidke bejegyzését.

Finally!!!



There is no solution to the Russia-Ukraine war on the battlefield. The key is negotiation. We need diplomats, not generals! https://t.co/39F5p5avGq