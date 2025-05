Az amerikai elnök döbbenten reagált arra, hogy a Kreml vezetője vasárnap éjszaka a háború eddigi legkiterjedtebb légitámadását indította Ukrajna ellen, amelyben drónok és rakéták százait lőtték ki Kijevre és több más városra. A támadások legalább 12 halálos áldozatot követeltek, köztük három gyermeket, és sokakat megsebesítettek.

Donald Trump a New Jersey-i repülőtéren az újságíróknak elmondta: „Nem vagyok elégedett Putyinnal. Nem tudom, mi baja van.” Hozzátette, hogy bár mindig is jó kapcsolatuk volt, úgy érzi, Putyin „teljesen megőrült” és „feleslegesen öl meg sok embert”. A Sky News tudósítása szerint az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy

fontolóra veszi a további szankciókat Moszkva ellen, mivel nem tetszik neki, hogy „rakétákat lőnek ki városokra és embereket ölnek”.

A saját közösségi oldalán, a Truth Socialon Trump még erősebben fogalmazott:

Mindig is nagyon jó kapcsolatom volt Vlagyimir Putyinnal, de valami történt vele. Teljesen megőrült! Mindig azt mondtam, hogy az egész Ukrajnát akarja, nem csak egy részét, és lehet, hogy ez be is igazolódik, de ha így van, az Oroszország bukásához vezet!

Donald Trump nem kímélte az ukrán elnököt sem, akit azért kritizált, mert szerinte „nem tesz jót az országának azzal, ahogy beszél. Minden, amit mond, problémákat okoz, nem tetszik, és jobb, ha abbahagyja”.

Az ukrán vezetés szerint a vasárnapra virradó éjszakai légitámadás volt a háború legsúlyosabb támadása eddig. Volodimir Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész a tűzszüneti megállapodásra, ám úgy véli, Oroszország nem veszi komolyan ezt a szándékot. A legutóbbi támadások után az ukrán elnök az Egyesült Államokat és más nemzetközi vezetőket arra kérte, hogy növeljék a nyomást Putyinra, mert szerinte a nemzetközi közösség hallgatása csak bátorítja az orosz elnököt.

Trump ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg is tűzszünetet követelt, és „szégyenletesnek” nevezte a támadásokat.

Az ukrán hatóságok vasárnap azt közölték, hogy Oroszország 367 drónt és rakétát vetett be, ami a több mint három éve tartó háború legnagyobb egyszeri légitámadása volt. Összesen 69 különböző típusú rakétát és 298 drónt, köztük iráni tervezésű Sahíd drónokat vetettek be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-en tett bejegyzése szerint az orosz rakéták és drónok több mint 30 városban és faluban csapódtak be Ukrajna-szerte. Zelenszkij felszólította egyúttal nyugati partnereit, hogy szigorítsák az Oroszország ellen bevezetett szankciókat - írta az MTI.