Már-már fénysebességgel terjed az interneten az az állítás, miszerint hét másodpercen át nem lesz gravitáció a bolygónkon augusztusban, sőt tömegével halhatnak meg, ahogy emiatt visszazuhannak a Föld felszínére – a NASA azonban erőteljesen cáfolja a dolgot.

Immár szabályosan szárnyra kapott a vélt állítás, melyre rengetegen kerestek rá a neten, köztük a magyarok is. A közösségi média pillanatok alatt lehetővé tette, hogy sokezer emberhez jusson el a fals infó.

A hvg.hu is beszámolt róla, hogy a Snopes nevű tényellenőrző portál szúrta ki a nem bizonyított jelenséget, mely teljességgel megalapozatlan. A sületlenség forrása egy mára már elérhetetlen Instagram- és TikTok-profil, mely azt is állította, hogy (valakik) már készülnek rá, de titkolják a dolgot. A videó az utolsó ismert adatok szerint közel 62 ezer kedvelést kapott, és csak az Insta-felületen 268 ezer alkalommal osztották tovább.

Az ismeretlen terjesztő biztosra ment a világvége-hangulat érdekében: állította, hogy egy kiszivárgott NASA-dokumentumból értesült erről, ami valamiféle Project Anchor-projekt része, s 89 millió dolláros büdzséje van. Ám ha tényleg bekövetkezne a 7 másodpercnyi gravitációnélküliség a konzervatív „becslésként” megadott 40–60 millió halálos áldozat az IFL Science számításai szerint kifejezetten alacsony lenne, azt alapul véve, hogy világszerte hány ember tartózkodik a szabadban.

Ugyanakkor a 2026. augusztus 12-es dátum is egy remek alap a riogatásra, mivel az az idei teljes napfogyatkozás ideje, ami az Északi-sarktól egészen Spanyolországig megfigyelhető lesz – és hát az emberek szeretik összekapcsolni ezt az eseményt a különféle világvége-teóriákkal

– húzta alá a portál.

Egyébiránt a gravitációmentesség a források szerint pontosan 7,3 másodperc után érne véget, csakhogy maga a NASA is cáfolta, hogy bármi ilyesmi történne augusztus 12-én, ennélfogva mindenki nyugodtan tervezgetheti tovább a nyaralását vagy más nyári elfoglaltságát.