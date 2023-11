Az indiai fővárosban olyan rossz a levegő minősége, hogy már az iskolákat is be kellett zárni, emiatt a téli szünetet is előrehozták. Az építkezések is leálltak, és tervbe vették, hogy korlátozzák a járművek közlekedését is.

Gopal Rai, Újdelhi környezetvédelmi minisztere szerint november végén próbálnak meg mesterségesen esőt előidézni, annak függvényében, hogy a jogi jóváhagyás és az időjárás hogyan alakul.

Általánosságban minden évben a tél közeledtével romlik a levegő minősége, mivel a szennyező részecskéket a hideg levegő csapdába ejti. Magyarországon is jellemzően a téli hónapokban a legrosszabb a levegő minősége.

Rai elmondása szerint pénteken nyújtják be a legfelsőbb bíróságnak a szakértők javaslatát az eső előidézéséről. Hozzátette, amennyiben mindenki rábólint a tervezetre, akkor az első próbálkozásra mindenképp sor kerülhet.

Nem újkeletű, hogy esőt idéznek elő mesterséges úton: korábban Kínában, Indonéziában és Malajziában is sikerült esőt fakasztani.

Delhi környezetvédelmi hivatala alapján pedig hasonló eljárással kísérelnék meg a folyamatot: ezüst-jodiddal szórnák meg a felhőket, hogy a pára kicsapódva esőként hulljon le – írja az MTI.

Újdelhi levegőminőségi indexe szerdán már meghaladta a 320-at, ami a svájci IQAir besorolása szerint veszélyesnek minősül.