Számos esetben jóval magasabb légszennyezettségi értékeket mértek Budapesten civilek, mint amit a hivatalos mérőállomások mutattak, főként azért, mert a utóbbiakat leginkább parkok mellé telepítik.

A Német Környezeti Segély Egyesület (Deutsche Umwelthilfe, DUH) és a Levegő Munkacsoport közös akciójukkal a nitrogén-dioxid (NO2) koncentrációját és ultrafinom részecskék (PM0.1) számát mérték.

A nitrogén-dioxid légzőszervi megbetegedéseket, a tüdő krónikus gyulladását és a szem kötőhártyájának gyulladását okozhatja. Az ultrafinom részecskék bekerülnek a véráramba és azon keresztül a szervezet minden részébe eljutnak. Ez elsősorban szív- és keringési betegségeket okoz.

A DUH szakértői Szlovákiát, Csehországot és Bulgáriát követően végeztek méréseket Budapesten, többek között hivatalos mérőállomások mellett.

A közlekedési eredetű légszennyezést mérő állomások inkább jó légmozgású, zöld parkokban, illetve azok közelében vannak.

Ez ellentmond az Európai Bíróság egy ítéletének és az Európai Unió (EU) a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvének, amely szerint a közlekedéssel kapcsolatos minden mérőállomást a várhatóan legnagyobb légszennyezettségű helyekre kell telepíteni.

A civilek összehasonlításképpen mérést végeztek a Rákóczi úton, a Blaha Lujza tér közelében és az Üllői úton a Nagykörúthoz közel – olvasható a Portolo.hu-n.

Ezekben a csomópontokban a kalibrált Airyx mérőműszerrel kimutatott nitrogén-dioxid-koncentráció kiugróan magas volt, amikor egyes régebbi típusú gépjárművek haladtak el a mérőműszer mellett.

Ez megerősíti azt a szakértői álláspontot, amely szerint az összes jármű mindössze 10 százaléka okozza a szennyezés 60 százalékát.

A kérdés tisztázása érdekében a Levegő Munkacsoport megkeresi az Országos Meteorológiai Szolgálatot.