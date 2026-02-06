Az Amazon amerikai e-kereskedelmi óriáscég 6 százalékkal növelte adózott eredményét a negyedik negyedévben éves összevetésben, miközben a bevétele meghaladta az előrejelzéseket.

A december végével záródott három hónapban az adózott eredménye 21,2 milliárd dollár, részvényenként 1,95 dollár volt, meghaladta az egy évvel korábbi 20 milliárd dollárt, részvényenként az 1,86 dollárt.

A negyedéves üzemi nyereség 21,2 milliárd dollárról 25 milliárd dollárra emelkedett.

A vállalat bevétele 14 százalékkal, 213,386 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 187,792 milliárd dollárról.

Az elemzői várakozások átlagában kisebb, 211,4 milliárd dolláros negyedéves bevétel szerepelt, míg az elért adózott eredmény megfelelt a vártnak.

A seattle-i székhelyű vállalat észak-amerikai e-kereskedelmi üzletága 24 százalékkal 11,47 milliárd dollárra növelte üzemi nyereségét, a bevételét pedig 10 százalékkal, 127,1 milliárd dollárra javította. A nemzetközi műveletekből származó üzemi nyereség 21 százalékkal, 1,04 milliárd dollárra csökkent, míg a bevétel 17 százalékkal, 50,7 milliárd dollárra nőtt.

Az Amazon Web Services (AWS), a vállalat felhőágazatának üzemi nyeresége 17 százalékkal, 12,5 milliárd dollárra nőtt, a bevétele pedig 24 százalékkal, 35,6 milliárd dollárra ugrott.

A teljes 2025-ös évben az Amazon 77,7 milliárd dolláros, azaz részvényenként 7,17 dolláros nettó nyereséget ért el, szemben az egy évvel korábbi 59,2 milliárd dollárral, részvényenként 5,53 dollárral. A bevétel 12 százalékkal, 716,9 milliárd dollárra nőtt.