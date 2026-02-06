A memóriachip-hiány közepette felmerül a kérdés, az Apple emeli az árakat, vagy feláldozza a profitját új ügyfelek szerzése érdekében – veti fel a Reuters.

Felidézik,az iPhone gyártója a múlt héten erős eladási növekedést jósolt, amit az iPhone 17 modellek iránti kereslet ösztönzött. Tim Cook vezérigazgató a befektetőknek elmondta, hogy a memóriachipek árainak meredek emelkedésére számít,

ám nem volt hajlandó válaszolni az elemzők azon kérdésére, hogy az Apple is emeli-e az árakat.

Vannak különböző eszközök, amelyeket megmozgathatunk, és ki tudja, mennyire lesznek sikeresek, de a lehetőségek tárháza adott

– fogalmazta meg Cook a gyorsjelentés után.

Arra nem tért ki, hogy a hiány lehetőséget adott-e az Apple-nek arra, hogy növelje az iPhone és Mac piaci részesedését azáltal, hogy a versenytársak rovására fenntartja az árakat, akiknek esetleg nagyobb kínálati korlátaik vannak.

Az elemzők feltételezik, hogy még a hiány közepette is az Apple-nek megvan a befolyása olyan régóta működő beszállítóknál, mint a Samsung Electronics, az SK Hynix és a Micron, hogy elegendő chipet szerezzenek be iPhone-ok gyártásához, ellentétben a kisebb telefongyártókkal.

A mesterséges intelligencia infrastruktúrájának gyors kiépítése olyan technológiai cégek által, mint a Meta, a Google és a Microsoft, felszívta a memóriachipek kínálatának nagy részét, ami megemelte az árakat, mivel a gyártók a nagyobb haszonkulcsú adatközpontok alkatrészeit helyezik előtérbe a fogyasztói eszközökkel szemben. A memóriachipek, vagy DRAM, kulcsfontosságúak az okostelefonokban, mivel lehetővé teszik az energiaigényes alkalmazások zökkenőmentes futtatását.

Az Apple döntésének várhatóan majd messzemenő következményei lesznek.

Egyes becslések szerint a cég tavaly vezette a globális okostelefon-piacot, közel 10%-os növekedéssel a szállításokban.

Ha tartja az árakat, míg a kisebb versenytársak az elemzők várakozásainak megfelelően emelik a sajátjukat, az iPhone-ok vonzóbbnak tűnnek. Ha az Apple emeli az árakat, az teret ad a versenytársaknak a követésre.

„Ez a legnagyobb kérdés most az iparág számára” – állítja Nabila Popal, az IDC vezető kutatási igazgatója, hozzáfűzve: „Ez egy kétélű fegyver, mert ha az Apple nem emeli az árakat, akkor bár segít a piaci részesedés növelésében, a befektetőket is fel fogja háborítani.”

A napokban kiderült, sikeres negyedévet zárt az Apple, az adózott eredmény 42,097 milliárd dollár, részvényenként 2,84 dollár volt, holott az elemzők jóval kisebb számokat jeleztek előre.