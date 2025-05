Mi történik most?

Az izraeli hadsereg parancsot adott több tízezer tartalékos mozgósítására a Gázai övezetben a Hamász elleni offenzíva tervezett kiterjesztése előtt

A tartalékosokat Izraelben és a megszállt Ciszjordániában állomásozó katonák felváltására küldik, hogy ők átcsoportosíthatók legyenek a Gázai övezetbe

A mozgósítás az egyik legnagyobb csapatmozgósítás a háború kezdete óta, a 2023. október 7-i Hamász-támadást követően

A biztonsági kabinet vasárnap ül össze, hogy jóváhagyja a Gázai övezetben tervezett katonai offenzíva kiterjesztését

Benjamin Netanjahu miniszterelnök egyre határozottabban sürgeti a hadműveletek folytatását, a kormány szerint a cél a túszok kiszabadítása

A Gázai övezetben továbbra is súlyos a humanitárius helyzet, a segélyszállítmányok akadoznak

A Gázai övezet kormányának médiairodája szerint legalább 57 palesztin halt éhen az izraeli blokád miatt

Segélyszállító teherautók várnak belépésre Gázába, miközben Izrael blokádja és bombázása miatt palesztinok halnak meg

A behívott tartalékosok elsődleges feladata a libanoni határnál és a megszállt Ciszjordániában állomásozó reguláris izraeli katonák felváltása lesz. Az így felszabaduló jelentős katonai erőt a tervek szerint a Gázai övezetbe vezénylik át egy nagyszabású és átfogó offenzíva végrehajtására. A Arab News és az ABS-CBN News is beszámolt arról, hogy az izraeli biztonsági kabinet vasárnap ül össze egy döntő fontosságú ülésre, ahol várhatóan jóváhagyják a Gázai övezetben tervezett katonai offenzíva jelentős kiterjesztését, amelyet Benjamin Netanjahu miniszterelnök személyesen sürget.

A The Media Line hangsúlyozza, hogy a mostani tartalékosok mozgósítása az egyik legnagyobb katonai erőösszevonás a 2023. október 7-i, a Hamász által indított brutális támadás óta. A Times of Israel információi szerint az izraeli katonai vezetés már pénteken egy részletes biztonsági konzultáció során mutatta be Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek a tervezett, több szakaszból álló katonai offenzíva koncepcióját, amelynek végrehajtása jelentős személyi és logisztikai erőforrásokat igényel. A tervek szerint a tartalékosok egy részét az északi határra (Libanon és Szíria) és a megszállt Ciszjordániába vezénylik át, hogy tehermentesítsék az ott állomásozó reguláris hadsereg egységeit, amelyek így teljes mértékben átcsoportosíthatók a Gázai övezetbe.

Kép: Getty Images/Anadolu, Ali Jadallah

A Al Jazeera és számos nemzetközi humanitárius szervezet továbbra is rendkívül súlyos humanitárius helyzetről számol be a Gázai övezetben. A segélyszállítmányok eljutása továbbra is akadozik, és jelentős mennyiségű létfontosságú humanitárius segély rekedt a Gázai övezet határán.

A Gázai övezet kormányának médiairodája drámai jelentéseket közölt, melyek szerint az izraeli blokád következtében legalább 57 palesztin civil halt éhen.

Nemzetközi szervezetek, köztük az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), ismételten sürgetik Izraelt, hogy biztosítsa a humanitárius szervezetek akadálytalan és biztonságos bejutását a területre a rászoruló lakosság sürgős ellátása érdekében. A AP News korábbi jelentései is alátámasztják a kritikus humanitárius válságot és a segélyszállítmányok szisztematikus akadályozását.

A Hír TV vasárnapi híradása szerint az Izraeli Védelmi Erők (IDF) bejelentették, hogy a Gázai övezet déli részén, a Rafah város közelében egy alagútban bekövetkezett robbanásban két izraeli katona életét vesztette, további két katona pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A Gázai övezet más területein szombaton három izraeli katona sebesült meg, egyikük állapota kritikus. Az Index korábbi hírei arról szóltak, hogy izraeli légicsapások értek egy gázai kórházat is, jelentős károkat okozva az intézmény intenzív és sebészeti osztályain. Izrael hivatalos közlése szerint az érintett egészségügyi intézményben a Hamász terrorszervezet által használt parancsnoki irányítóközpont működött.

Izrael hivatalos álláspontja szerint a tervezett és a folyamatban lévő katonai műveletek elsődleges célja a Hamász terrorszervezetre való fokozott nyomásgyakorlás annak érdekében, hogy a még fogva tartott izraeli túszokat szabadon engedjék. A Times of Israel idézi az IDF szóvivőjének nyilatkozatát, miszerint

a tartalékosok behívása „szükséges és operatív érdekekből" történik,

mivel a Hamász továbbra is kategorikusan elutasítja a tűzszünetre és a túszok szabadon bocsátására vonatkozó nemzetközi javaslatokat és megállapodásokat. Ugyanakkor a nemzetközi közösség egyre fokozódó aggodalommal figyeli a konfliktus további eszkalációját, a civil áldozatok magas és folyamatosan növekvő számát, valamint a Gázai övezetben kialakult katasztrofális humanitárius helyzetet. A Nemzetközi Bíróság (ICJ) elé is beadvány érkezett, amelyben Izraelt a gázai segélyszállítmányok szándékos akadályozásával vádolják, írja a 24.hu.

A cikkhez saját forrásokból dolgoztunk és a mesterséges intelligenciát is segítségül hívtuk.