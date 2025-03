A font sterling (GBP) kedden új két és fél hónapos csúcsot, 1,2750 körüli átváltási értéket ért el az amerikai dollárral (USD) szemben.

A geopolitikai feszültségek fokozódása nyomán, elvileg javulnia kellene az amerikai dollár vonzerejének, ám mégis inkább lefelé irányul a mutató. Az euró és a forint is képes volt erősödni a dollárral szemben, a japán jen, vagy a svájci frank és

különösen az angol font, kis túlzással menekülő devizává változott a globális kereskedelmi háború közepette.

„Az a tény, hogy az Egyesült Államok adatai szerint szerény kereskedelmi többlet van az Egyesült Királysággal szemben, azt sugallja, hogy az utóbbi valószínűleg nem kerül Trump látókörébe” – mondta egy devizastratéga a CNBC-nek, hozzátéve, hogy még nehéz a fontot biztonságos menedéknek nevezni. Trump Keir Starmer brit miniszterelnökkel folytatott múlt heti találkozója után mindenesetre utalt arra, hogy az Egyesült Királyság elkerülheti, hogy az amerikai vámok célpontjává váljon - ezt pedig láthatólag díjazzák a piacok.

Válaszul Trump büntetővámjaira, Claudia Sheinbaum mexikói elnök már be is jelentette, hogy cseréb megtorló vámokat léptetnek életbe, mondván Trump globális kereskedelmi harcba kezdett. Kína sem volt rest, válaszul az Egyesült Államok lépésére vámokat ki vetett a jelentősebb mezőgazdasági importtermékekre. Justin Trudeau, leköszönő kanadai miniszterelnök is megszólalt és már be is lengette, hogy keddi határidővel 25 százalékos vámot vet ki a 30 milliárd kanadai dollár értékű amerikai importra.

Ami a Kínával kapcsolatos vámokat illeti Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt magyarázta, hogy Kína üzleti modellje elfogadhatatlan, ám bíznak benne, hogy a kínai gyártók majd lenyelik ezeket a vámokat. Ám ami még fontosabb, hogy Bessent is megerősítette: lefelé akarják terelni a kamatokat. Megjegyzései azért kedvezőtlenek az amerikai dollárra nézve, mivel az alacsonyabb kamatlábak az amerikai kincstári hozamok csökkenését eredményezik.

Szinte borítékolható, hogy a Federal Reserve (Fed)a számos gyenge amerikai gazdasági adat miatt nemsokára beteljesíti a kormány kamatvágyait. Az Egyesült Államok (USA) fogyasztási árindexének várható lassulása, a fogyasztói bizalom várható meredek csökkenése, megspékelve a gyenge feldolgozóipari adatokkal bőven hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a piaci várakozásokkal összhangban a Fed júniusban újraindíthatja a kamatcsökkentési ciklust.

A CME FedWatch szerint annak a valószínűsége, hogy a jegybank júniusban csökkenti a kamatokat, 86,9 százalékra nőtt az egy héttel ezelőtti 69 százalékról. A héten egyébként több fontos makroadatot is nyilvánosságra hoznak, amelyek érdemben befolyásolhatják a Fed monetáris politikai kilátásaival kapcsolatos piaci várakozásokat.