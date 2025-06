Az EU törvény, amelynek célja a macskák és a kutyák tenyésztésére és tartására vonatkozó minimális közös szabványok létrehozása az unióban, kiskapukat hagy az online kereskedelemben, és emiatt fennáll a veszélye, hogy továbbra is működőképesek lehetnek az úgynevezett „kölyökkutya gyárak” – írja a Euronews.

2023 decemberében az Európai Bizottság javaslatot tett egy törvényre, amely szabályozná az általa becsült évi 1,3 milliárd eurós piacot, javítaná a macskák és kutyák nyomon követhetőségét Európában, valamint betiltaná az olyan vitatott gyakorlatokat, mint például a fülcsonkítás.

Az EU miniszterei tavaly elfogadták a javaslatot, és az Európai Parlament várhatóan csütörtökön Strasbourgban szavaz a kérdésről, megnyitva az utat a végleges megállapodás előtt.

Az új szabályok szerint minden háziállatot elektronikus mikrochipekkel kell azonosítani, mielőtt piacra kerülnek, így csökkentve a csalásokat és lehetővé téve az állatjóléti előírások hatékonyabb érvényesítését.

A jogszabály azonban nem kötelezi az online platformokat a háziállatokat árusító hirdetéseinek ellenőrzésére, annak ellenére, hogy az illegális háziállat-kereskedelem java része ezeken a platformokon történik.

Az európai parlamenti képviselők egy sor módosítást nyújtottak be a probléma megoldására. Az érdekvédelmi csoportok szeretnék, ha a törvényhozók egy egyszerű, de hatékony ellenőrzési rendszert vezetnének be, hasonlóan a hitelkártya-ellenőrzéshez, hogy az online eladók nyomon követhetők és elszámoltathatók legyenek.

Az Eurogroup for Animals szerint egyetlen szabályozatlan tenyésztő is akár 100 kiskutyát vagy kiscicát is eladhat egy tenyészetre szánt állat élettartama alatt. Csak Franciaországban becslések szerint 20–30 ezer „amatőr” tenyésztő van, akik közül sokan évente legalább egy almot hoznak létre.

A szabályozás hiányában ezek az állatok nem higiénikus, vagy etikátlan körülmények között nőnek fel, beleértve az úgynevezett „kölyökkutyagyárakat” is, ahol az állatokat néha láncra kötve tartják.