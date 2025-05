Emmanuel Macron francia elnök cáfolta, hogy családi vita lenne közte és felesége között, miután körbejárta az internetet a videó, amint Brigitte Macron a férje arcát látszólag ellöki vagy megüti.

A felvétel az elnöki gép vasárnapi leszállása után készült – számolt be a Le Monde.

A jelenetben Brigitte Macron mindkét kezét kinyújtva a férje arca felé nyúl, aki meglepetten reagál, de gyorsan összeszedi magát, és integetni kezd.

A repülőgép ajtaja részben eltakarja a párt, így Brigitte Macron arckifejezése nem látható.

– reagált Macron elnök a sajtónak.

A francia elnök kezdetben tagadta a felvétel hitelességét, de később elismerték annak valódiságát.

Macronék kapcsolata régóta a közfigyelem fókuszában áll, nemcsak a 25 év korkülönbség, hanem a megismerkedésük története miatt is: Brigitte korábban a jövőbeli elnök tanára volt egy magániskolában.

A videó az esetről pedig itt tekinthető meg:

Macron slapped by wife during family dispute upon arrival to Vietnam pic.twitter.com/LOpcmZMeU5