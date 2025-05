A tűzszüneti tárgyalásokon túl Izrael azt tervezi, hogy megszerzi az egész Gázai övezetet, és határozatlan ideig rendezkedne be a területen. Több tízezer tartalékost hívtak be egy leendő offenzívához, miközben a humanitárius segélyek elosztásának mikéntje is kérdéses, akárcsak a túszok sorsa.