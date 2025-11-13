Khumbudzo Ntshavheni, az elnöki hivatal minisztere jelentette be csütörtökön a lehetséges kandidáló város megnevezése nélkül, hogy pályázni szeretne a Dél-afrikai Köztársaság a 2036-os, vagy a 2040-es ötkarikás játékok megrendezésére.

Az ország 2010-ben első afrikai nemzetként rendezett labdarúgó-világbajnokságot, most pedig folyamatos párbeszédbe kezdenek a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB), amelynek a zimbabwei Kirsty Coventry révén először van afrikai elnöke.

Ntshavheni szerint a mostani bejelentés egy előzetes és feltáró jellegű kötelezettségvállalás is. Hangsúlyozta, a kormány meggyőződése, hogy az ország készen áll és képes megrendezni az olimpiai játékokat a meglévő infrastruktúrákra és arra tekintettel, hogy nem jelentősek a fejlesztésükhöz szükséges beruházások.

A NOB korábbi elnöke, Thomas Bach tavaly októberben az országban tett látogatása során kijelentette, hogy a Dél-afrikai Köztársaság rendelkezik az olimpia megrendezéséhez szükséges stabilitással, infrastruktúrával és jövőképpel.



A Dél-afrikai Köztársaság korábban Fokvárossal pályázott a 2004-es olimpia megrendezésére, melyet végül Athén nyert el. Jövőre Dakar lesz az első afrikai város, ami otthont ad az ifjúsági olimpiának – írja az MTI.

Várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB a 2036-os nyári olimpia helyszínéről, amely iránt a Dél-afrikai Köztársaság mellett Németország, India, a Koreai Köztársaság, Chile, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, Barcelona és Madrid, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa is kinyilvánította rendezési szándékát. A lehetséges pályázók sorában Budapest is ott van.