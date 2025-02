Donald Trump kormánya azt tervezi, hogy nagyszabású megállapodást köt Alekszandr Lukasenkával a fehérorosz politikai foglyok szabadon bocsátásáról. Amerikai sajtóinformációk szerint a nyugati diplomatákkal Vilniusban tartott zártkörű találkozón árulta el részleteket erről Christopher Smith amerikai külügyminiszter-helyettes.

Azt követően, hogy február 12-én Donald Trump felhívta Vlagyimir Putyint, és bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdenek az orosz-ukrán háború befejezéséről, öt év után először érkezett Minszkbe az amerikai külügyminisztérium képviselője.

Christopher Smith tárgyalásokat folytatott Alekszandr Lukasenkóval és a fehérorosz KGB vezetőjével, amelyek eredményeként három foglyot, köztük egy amerikai állampolgárt szabadon engedtek.

Ez is része a trumpi békének?

A The New York Times értesülései szerint Smith egy vilniusi diplomatákkal tartott találkozón „különleges műveletnek” nevezete a három fogoly szabadon bocsátását, ami Trump békepolitikájának a sikerét mutatja. Az amerikai diplomata szerint egy „nagy alkunak” kellene lennie a következő lépésnek, amelyben Lukasenka számos politikai foglyot, köztük prominens ellenzékieket is szabadon engedne.

Cserébe az Egyesült Államok enyhítené a fehérorosz bankokkal és a káliumműtrágya exportjával szembeni szankciókat, amelynek az egyik legnagyobb termelője Fehéroroszország.

A laphoz eljutott bennfentes információk szerint Smith biztosítékokat kapott Lukasenkától, hogy a fehérorosz állam kész enyhíteni a másképp gondolkodók elnyomásán. A belarusz elnök az elmúlt hónapokban több ellenzéki politikust kiengedett a börtönből, hogy kedvezzen a Nyugatnak, de emberjogi csoportok emlékeztettek arra, hogy Lukasenka emberei tiltakozók tízezreit vették őrizetbe, és az ellenzék összes vezetőjét bebörtönözték vagy száműzetésbe kényszerítették. A Vjaszna (Tavasz) emberi jogi szervezet szerint jelenleg 1226 politikai fogoly raboskodik Fehéroroszországban.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma még nem adott ki hivatalos tájékoztatást a Lukasenkával folytatott tárgyalásokról.