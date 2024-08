Az Airbnb a legfrissebb, keddi eredményjelentésében igencsak rossz hírekkel szolgált az amerikai fogyasztókkal kapcsolatban.

A vállalat a következő negyedévben folyamatos mérséklődésre számít a lefoglalt éjszakák, számában, miközben hasonlóan csillapodik az amerikai vásárlók érdeklődése is. Mindezt tetézi, hogy az emberek sokkal kevésbé terveznek tudatosan és pláne hónapokkal előre – olvasható a Business Insider elemzésében.

Latin-Amerika és Ázsia-csendes-óceáni térség továbbra is a leggyorsabban növekvő régióink - áll a jelentésben ám elismerik, hogy globálisan rövidebb foglalási átfutási időket látunk, és egyben a kereslet lassulását, különösen az amerikai vendégek körében.

Az Airbnb pénzügyi igazgatója, Ellie Mertz a többi közt a közel-keleti konfliktussal valamint az újabb és újabb Covid-variánsoktől való félelemmel magyarázza, hogy

az utazásokról az utolsó pillanatokban hoznak döntést az emberek.

Az Airbnb helyzetét nyilvánvalóan nem könnyítette meg, hogy Kaliforniában július 1-én életbe lépett egy fogyasztóvédelmi-jellegű törvény, amely szerint az árképzésben nem lehetnek rejtett költségek, ráadásul a szállás ingyenes lemondhatósága sem csupán opció már, hanem kötelező elem. A pénteken közzé amerikai munkaerőpiaci adatok – amelyek komoly pánikot okoztak a tőzsdén – az Airbnb részvényeit sem hagyták érintetlenül,

a hétfői fekete nap pedig 1 éves mélypontjára nyomták a cég papírjait a többi technológiai részvénnyel együtt.

A vállalat nem véletlen az ázsiai és latin-ametikai piacokat emlegeti, ahol felfutást várnak – Európa több országában, különösen a kontinens turisztikailag frekventált mediterrán részén komoly lakhatási válság fenyeget és mindezért kiváló bűnbak lett a rövidtávú lakáskiadás.

Spanyolországban, a világ második leglátogatottabb országában a turizmus a legfontosabb iparág, a rövid távú bérbeadást széles körben a rekord ingatlanárak egyik fő mozgatórugójaként tartják számon. Ez, valamint a tömegturizmusnak a lakosság életminőségére gyakorolt ​​hatása az elmúlt hónapokban már-már ijesztő méretű tiltakozásokat váltott ki.

Barcelonában ahol 2028-tól elvileg már ténylegesen betiltják az airbnb-ztetést – függetlenül attól, hogy legálisan működnek-e vagy sem – a tömegturizmust megelégelő tüntetők nemrég vízipisztolyokkal áztatták el a turistákat.

Thousands of residents in Barcelona took to the streets, shooting water guns at visitors and taping off hotel exits to protest against tourism. They say it’s making the housing crisis worse and contributing to water shortages amid extreme heat and drought. @EVYSTADIUM reports: pic.twitter.com/LWACnValIk