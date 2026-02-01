A Német Szaharov Társaság megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint

az oroszok túlnyomó többsége inkább áldozatnak, mint agresszornak tekinti az országát,

és Donald Trump elnöksége alatt remélik az ukrajnai háború végét, amibe már belefáradtak, viszont kompromisszumra nemigen hajlanak, ugyanis meggyőződésük: a lezárás úgy fog elérkezni, hogy Ukrajna megadja magát. Főként, hogy az oroszok számára egyértelmű: a Kreml vezetője,

Vlagyimir Putyin nem fogja befejezni a háborút,

és ezen nem is lehet változtatni.

A Nyugat tehet a háborús konfliktusról

Az oroszok a háborút úgy tekintik, hogy azt a Nyugat erőltette rájuk, mert szerintük Oroszország soha nem volt konfliktusok kezdeményezője más országokkal – derül ki a német dpa hírügynökség által idézett kutatásból, amely megjegyzi: 1998-ban az oroszok 36 százaléka értett egyet ezzel az állítással, míg 2024-re, amikor Ukrajna inváziója már két éve tartott, ez a szám 65 százalékra nőtt.

A felmérést jegyző Német Szaharov Társaság egy, Oroszországban külföldi ügynökként besorolt intézet, amely arra volt kíváncsi, az oroszok hogyan látják a világot a négy évnyi ukrajnai háború után. Az eredményeket Lev Gudkov orosz szociológus értékelte a Weltnek, ahol felidézte: a Szovjetunió bukása óta eltelt több mint harminc évben Oroszország mindössze hat éve háborúzik, viszont most zajlik a „tudat militarizációja”.

Bident nem kedvelték, Trumpban már bíznak

A válaszadók 62 százaléka ellenséges országnak tartja Lengyelországot és Litvániát, 57 százalékuk Nagy-Britanniát, míg Németországot a lakosság fele, a svédeket pedig 40 százalékuk utasítja el. Az oroszok az Egyesült Államokat túlnyomórészt versenytársnak tekintik, viszont amikor öt baráti ország megnevezésére kérték őket, leggyakrabban Fehéroroszországot, Kínát, Kazahsztánt, Észak-Koreát és Indiát említették.

Az USA megítélése az elmúlt évtizedekben többször is megváltozott, pozitív és negatív irányba. Joe Biden elnöksége alatt rossz volt, mert támogatta Ukrajnát, míg Trump beiktatásával javult a vélemény, mivel a háború gyors befejezését ígérte – magyarázta a szakértő.